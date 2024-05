Cata-Treco atende Anita Garibaldi e mais sete bairros no fim de semana

- PUBLICIDADE -



Os caminhões da Operação Cata-Treco da Prefeitura de Guarulhos percorrerão no próximo sábado (11) as ruas dos bairros Anita Garibaldi, Jardim Ponte Alta, Jardim Ponte Alta II e Jardim Santa Paula. Já no domingo (12) serão atendidos Jardim do Triunfo, Jardim Fátima, Jardim Nossa Senhora Aparecida e Inocoop.

A operação consiste no recolhimento de móveis velhos, colchões, eletrodomésticos e outros inservíveis. Para utilizar o serviço os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito.

A Secretaria de Serviços Públicos alerta que a Cata-Treco não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos. No site https://www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco os moradores podem consultar os endereços contemplados e mais informações sobre como utilizar o serviço.

Programação – Sábado (11)

Jardim Ponte Alta: Rua Altina Alves Brogna, rua Arthur Victor Brenneisen, rua B, rua Brasilino Antônio de Oliveira, rua Cristóvão Morais da Rocha, Passagem Dois, rua Doutor Mário Romeu de Lucca, rua Edmar Bressam, rua Elisângela Alves de Souza, rua Endi Cavalcanti Martins Duarte, rua Etelvina, Passagem Ficus, avenida Florestan Fernandes, rua Geraldo Augusto, rua José Antônio dos Santos, rua José Luiz Alves de Souza, rua José Mantovani, rua José Moreira Pinto, avenida José Rangel Filho, rua João Januário de Lima, rua João Leal, travessa Leste B, viela Leste B, rua Leste C, rua A, rua Luís Carlos Werzel, rua Luíza de Ricio Avilez, rua Manuel Antonio Major, rua Maria Apparecida Barbosa Guimarães, rua Maria Quitéria de Jesus Medeiros, rua Mário Luiz Macca, rua Nair de Lourdes Camillo, rua Nathan do Nascimento Júnior, rua Nelson Aucto de Jesus, rua Nicolino Rinaldi, rua Norte A, rua Norte B, rua Odorico Nilo Menin, rua Orlando Pedroni, rua Osvaldo Avilez, rua Ovídio Camilo, rua Passagem Quatro, rua Passagem Três, viela Quirinacia, rua Ramira Rodrigues Zaccardi, rua Roberto Fucks Filho, rua Rubens Taborda, rua Salma Tacache Pirillo, rua Sebastião Vieira, passagem Sucesso, rua Trabalhadores, passagem Um, rua Valdomiro José Gomes, rua Walter José Rodrigues do Prado, rua Zeferino Alves de Oliveira, rua da Mina, rua do Lagoa e viela Ângelo Fernandes.

Jardim Ponte Alta II: Rua Benedito Xavier da Silva, rua Deolinda dos Anjos Antônio, rua Doze de Fevereiro, rua Izabel Camarero Losano, avenida Luiz Gonzaga do Nascimento, rua Particular, rua Raimundo Rocha de Oliveira, avenida Três, rua Adevilson Estevam dos Santos, rua Paraíba, rua Bahia, rua Pernambuco, rua Ceara, rua Piauí, rua Alagoas, rua Sergipe, rua Santana, rua São Francisco, rua Paulo Stefany, rua Ouro Preto, rua Camaca, rua Maria Padilha, rua Belo Horizonte, rua Rio Jordão e rua Adevilson Estevam dos Santos.

Jardim Santa Paula: Rua Altamiro Mathias Goes, rua Antônio Soares dos Santos, rua Dois, rua Eliane Mendes Ferreira, rua Joaquim Pedro de Oliveira, rua José Oliveira, rua Lucas Pereira de Souza, rua Maria Roza de Campos, rua Rafael da Silva Santos e rua Rodrigo Fernandes.

Anita Garibaldi: Avenida Anita Garibaldi, rua Antônio Conselheiro, rua Carlos Lamarca, rua Carlos Mariguela, rua Chico Mendes, rua Dezenove de Maio, rua Eldorado dos Carajás, rua Nossa Terra, rua Olga Benário, rua Paulo Freire, rua Terra e Liberdade, rua Zumbi dos Palmares, travessa Caio Prado Junior, travessa Elder Câmara, travessa Ernesto Cheguevara, travessa Eucalipto, travessa Girassol, travessa Ho Chi Mim, travessa Irmã Ofélia, travessa Margarida Alves, travessa Milton Santos, travessa Oziel Alves, travessa Pinheirinho e travessa Seringueira.

Programação – Domingo (12)

Jardim do Triunfo: Rua Cachoeira de Goiás, rua Conceição Araguaia, rua Doze de Junho, rua Groíras, rua Guilherme Paes de Moraes, rua Lagoa Seca, rua Onório Marsella, rua Orlando Ramos, rua Paulo Lopes, rua Santa Cruz do Descalvado, rua Santa Izabel do Pará, rua Santa Maria do Pará, rua Santana do Araguaia, rua Senador Pompeo, rua São Gonçalo de Campos, rua São Gonçalo do Pará, rua São Ludgero, rua Timon, rua Victor Graeff, viela Matos Costa, viela Nova Floresta, rua Felício Antonio Alves, rua Deolinda Ramos Bueno, rua Dom Duarte Leopoldo e Silva, rua Joaquim M. Munhoz e avenida Doutor A. Marcondes de Siqueira.

Jardim Fátima: Rua Arucuca, rua Demerval Lobão, rua Ecologia, rua Guaratinga, rua Itaperuna, rua José Dias, rua João Ranieri, rua Mônica Aparecida Moredo, avenida Papa João Paulo I, rua Piracura, rua Piripiri, rua Rosa Mafei, rua Urucuca, rua Wenceslau Guimarães, rua da Jaca, rua da Pinha, rua das Graviolas, viela das Uvas e rua do Caju.

Jardim Nossa Senhora Aparecida: Rua Décio da Silva, rua Evaristo Bellezzo, rua Gino Parenti e rua Marinaro.

Inocoop: Rua Abel Angeolini, rua Albira Garcia Rodrigues, rua Almirante, rua Altemar Dutra, rua B-Dois, rua B-Um, rua Blecaute, rua C-Dois, rua C-Um, rua Capitão Baldoíno, rua Carlos Drumond de Andrade, rua Cascatinha, rua Claudio Roberto Marques, rua D-Dois, rua D-Quatro, rua D-Três, rua D-Um, rua David Nasser, rua Dilermano Reis, rua Doze, rua E-Quatro, rua E-Três, rua E-Um, rua Elias Dabarian, rua Elza Gomes, rua Euclides Vieira de Almeida, rua Evaldo Braga, rua F-Dois, rua F-Quatro, rua F-Um, rua Francisco Ferreira Duarte, avenida Francisco Xavier Correia, rua Geralda Conceição Mota, rua Hermínia Francisca Ferreira, rua Horácio de Almeida, rua J-Dois, rua J-Três, rua J-Um, rua Jackson do Pandeiro, rua Jardel Filho, rua Joaquim de Brito Fernandes, rua José Damiani Filho, rua Lindu, rua Maestro Capia, rua Manoel Torrecila, rua Maria Augusta Rinaldi, rua Maria do Socorro Tavares da Silva, rua Mercedes Pegoraro da Silva, rua Milton Batista Caraça, rua Ministro Marcos Freire, rua Moacir Zanardi Dabarian, rua N-Dois, rua N-Quatro, rua N-Três, rua N-Um, rua Nagão Watanabe, rua Nuno Rolando, rua O-Dois, rua O-Quatro, rua O-Três, rua O-Um, rua Olímpio Ferreira Duarte, rua Omar Gonçalves Ferreira, avenida Papa João Paulo I (4400 ao 8500), rua Petrônio Portella Nunes, rua Q-Dois, rua Quatorze, rua Risadinha, rua Senador Nilo Coelho, rua Senador Teotônio Vilela, rua Severino José de Lima, rua Terceiro-Sargento-Aeronáutica Carlos Otávio Barroso Lopes, rua Treze, rua Triunvirato, rua U-Dois, rua V-Dois, rua V-Um, rua Valdomiro Pereira, rua Venâncio, rua W-Dois, rua W-Um, rua X-Dois, rua X-Um e rua Y-Um.