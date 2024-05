Cempics foca a saúde mental em sua programação de maio

- PUBLICIDADE -



No mês de maio as ações coletivas do Cempics têm como tema principal o cuidado com a saúde mental, além de promover a sensibilização para a luta antimanicomial, a proteção contra violência sexual infantil e de adolescentes e a reflexão para uma vida segura no trânsito.

As atividades tiveram início na terça-feira (7) com a oficina de colar em macramê, ministrada pela artesã local Cássia de Souza e planejada para homenagear as mães. O macramê é uma técnica de tecelagem manual em que diferentes nós produzem padrões e formas geométricas, criando lindas peças.

Na quarta-feira (8) foi a vez de Celi Pereira, embaixadora do programa Lixo Zero, oferecer uma das oficinas de compostagem doméstica da Semana de Compostagem de Guarulhos. A atividade ensinou a fazer adubo a partir de sobras de alimentos.

Em 14 de maio terá início a exposição 20 Anos de História de Inclusão Social pelo Trabalho das Nove Oficinas do Tear. A longa experiência inclusiva do projeto Tear é narrada com arte, inclusão, economia solidária, criatividade e respeito à diversidade, exibindo imagens das nove oficinas de trabalho como um dos principais dispositivos de inclusão social pelo trabalho do Brasil. A exposição acontece na fachada do prédio do Cempics.

Já no dia 22 de maio a consultora financeira Bianca Castro ministrará palestra sobre organização e planejamento financeiro pessoal, com foco na situação financeira, pois pesquisas apontam que esse pode ser um fator gerador de ansiedade e depressão. A palestra ocorre às 10h e para participar é necessário inscrever-se pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1kXb-12tE3UWH0u2iFWvbgD7AMUnzWKQmCTnrA4TaVzj6sA/viewform?usp=sf_link ou na recepção do Cempics.

Em 23 de maio, às 8h30, Rosane Almeida, da oficina do Tear, juntamente com os demais participantes, realizarão uma oficina de mosaico em três mesas do Parque Júlio Fracalanza. O objetivo é que os frequentadores do parque possam aprender a técnica, bem como deixar uma peça artística e utilitária no parque, como mesas com tabuleiros de damas ou xadrez. A possibilidade de realizar uma nova intervenção urbana busca sensibilizar sobre a inclusão das pessoas com transtorno psíquico em diferentes espaços na sociedade.

No mesmo dia 23, às 10h, acontece mais uma edição do Sarau no Parque, um espaço de música, poesia e arte. O tema dessa edição será “Como você cuida da sua saúde mental e como contribui para saúde mental das pessoas com quem convive?”.

Atividades abertas e permanentes

– Danças Circulares com Priscila Evangelista Silva, às segundas-feiras, às 9h, na tenda branca do Parque Julio Fracalanza.

Dias 13, 20 e 27 de maio.

– Prática Corporal Lian Gong e Tai Chi Gong com a Dra. Telma, às sextas-feiras, às 9h, na tenda branca.

Dias 10, 17 e 24 de maio.

– Oficina de expressão artística, às terças-feiras, às 9h, na tenda branca.

Dias 14, 21 e 28 de maio.

Com o objetivo de produzir intervenções no parque, decorando-o com as cores dos meses estabelecida pela OMS e pelo programa Movimenta Saúde, as oficinas propõem a utilização de diferentes materiais e trocas de saberes entre os integrantes do grupo.

Grupo integrativo

Os encontros acontecem quinzenalmente, mas no mês de maio excepcionalmente houve somente um encontro, no dia 9.

Trata-se de um grupo educativo com o objetivo de esclarecer, motivar e auxiliar os usuários no gerenciamento de seus hábitos ligados à saúde, estimulando-os à reflexão e ao comportamento saudável com o olhar das práticas integrativas e complementares da saúde.

O Cempics está localizado no Parque Júlio Fracalanza, que fica na rua Joaquim Miranda, 471, Vila Augusta.