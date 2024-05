Idosos do projeto Academia na Praça 60+ participam de palestra sobre trânsito

- PUBLICIDADE -



Uma turma de 44 idosos usuários do polo Academia na Praça 60+ do CIC Pimentas participou nesta quarta-feira (8) da palestra Conscientização no Trânsito na Viação Campo dos Ouros, localizada no Jardim Bela Vista. A ação da Prefeitura de Guarulhos em parceria com a empresa de ônibus faz parte da campanha Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito.

Após a palestra, a turma da melhor idade participou de um aulão de ginástica e dança no pátio da empresa. O projeto Academia na Praça 60+ é uma iniciativa da Subsecretaria de Políticas para o Idoso, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, que oferece atividades físicas e recreativas gratuitas a pessoas com 60 anos ou mais em 32 locais espalhados por vários bairros.

Atualmente mais de 2.500 idosos estão inscritos nas aulas do projeto, que são ministradas por professores de educação física com experiência em atendimento à terceira idade. Os endereços dos polos Academia 60+ podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/academia-na-praca-60.