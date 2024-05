Conselho da Igualdade Racial apresenta balanço de ações da gestão 2022/2024

- PUBLICIDADE -



Na quarta-feira (8) o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) promoveu a última reunião da gestão do biênio 2022/2024 no Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear), na qual apresentou um balanço de ações realizadas e desafios nas políticas públicas para a superação do racismo.

Entre as atividades realizadas destacam-se as cadeiras de titular e suplente no Grupo de Trabalho Intersetorial e Permanente em Saúde da População Negra, o encontro “Diálogos sobre o controle social e as políticas de igualdade racial”, que abriu a programação da 15ª Semana da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha (2023) e contou com a participação de seis municípios da Região Metropolitana de São Paulo e do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra SP, a 18ª Marcha da Consciência Negra, que passou por vias e pontos históricos da região central no Dia da Consciência Negra, entre outras.

Já os desafios apontados pelo grupo a serem ultrapassados estão aumentar a capacidade de mapeamento e o monitoramento de ações de igualdade racial, a qualificação de conselheiros para acompanhamento e controle orçamentário das políticas públicas de igualdade racial, a ampliação da interlocução com outros conselhos e a obtenção de recursos para a realização da Marcha da Consciência Negra.

Nova gestão

O processo eleitoral para a próxima gestão do Compir, biênio 2024/2026, já foi finalizado e contará com representantes religiosos, do movimento LGBTQIAP+, da capoeira, de universidades, de instituições educacionais e de defesa dos direitos da cidadania. A reunião da posse será no próximo dia 28, às 18h, no auditório da OAB Guarulhos (rua Ipê, 185, Centro).