Guarulhos arrecada 55 toneladas de doações para o Rio Grande do Sul em 5 dias

Guarulhos arrecadou nos últimos cinco dias cerca de 35 toneladas de doações para a população do Rio Grande do Sul. Anteriormente, no final de semana dos dias 4 e 5 de maio, uma operação montada no Bosque Maia já havia arrecadado 20 toneladas. Sendo assim, apenas as ações da Prefeitura somaram 55 toneladas de donativos.

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS), responsável pela ação, atuou em três frentes na última semana: recebendo os itens no Banco de Alimentos Municipal, retirando as doações de grandes quantidades feitas por empresas instaladas na cidade e triando os produtos, entre alimentos e vestuário, na Base Aérea de Cumbica, responsável pelo envio das doações.

“Foi muito bonito de ver a cidade inteira se dedicando a ajudar um povo que precisa muito agora. Além da nossa campanha, muitas outras instituições e até a própria população se juntaram para fazer suas próprias campanhas”, afirmou o titular da SDAS, Fábio Cavalcante.