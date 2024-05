Samu de Guarulhos promove o curso Formação em Atendimento Pré-Hospitalar

- PUBLICIDADE -



Ao longo desta semana, entre 6 e 10 de maio, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Guarulhos promoveu a 34ª edição do curso Formação em Atendimento Pré-Hospitalar, de suma importância para a qualificação de profissionais responsáveis por atender urgências e emergências na região. Com a participação de 40 profissionais, o curso, que acontece de forma obrigatória para novos integrantes do Samu Guarulhos e deve ser renovado a cada dois anos, visa a aprimorar conhecimentos e habilidades essenciais para um atendimento de qualidade.

Ministrada por instrutores altamente qualificados do Samu Guarulhos, bem como por especialistas convidados vindos de diversas redes de urgência, nesta edição, além da presença de servidores locais, a capacitação, que teve carga de 60 horas, contou com a participação de novos membros da equipe local, assim como de profissionais de outras localidades da região, incluindo Mairiporã e Santa Isabel, ampliando o alcance dos benefícios proporcionados pelo programa de formação.

Durante o curso intensivo os participantes tiveram a oportunidade de receber treinamento teórico e prático em diversas áreas cruciais para o atendimento pré-hospitalar. Isso inclui técnicas de abordagem e avaliação inicial de pacientes traumatizados, manejo de agravos clínicos como doenças cardíacas, respiratórias e neurológicas, até o atendimento obstétrico em situações de emergência. Além disso, foram abordados temas como ética no atendimento, qualidade no serviço prestado, segurança do paciente, condução segura de ambulâncias, entre outros.

“A Formação em Atendimento Pré-Hospitalar é fundamental para garantir que os nossos profissionais estejam sempre atualizados e preparados para oferecer o melhor atendimento possível à população de Guarulhos. Investir na capacitação dos nossos servidores é investir na qualidade do serviço que prestamos à comunidade”, ressaltou o gerente do Samu Guarulhos, Anderson Alves Ferreira.

O Samu local atende uma população de mais de 1,5 milhão de habitantes. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, e pode ser acionado pelo telefone 192.