Guarulhos conquista prêmio por investimentos no combate a enchentes

A cidade de Guarulhos foi agraciada na manhã desta terça-feira (14) com o Prêmio InovaCidade 2024, em reconhecimento às soluções inteligentes de desenvolvimento sustentável do Viva Baquirivu, programa que prevê a redução de cerca de 80% das enchentes e a criação do maior parque linear da cidade.

As obras de combate às inundações consistem na ampliação da calha do rio Baquirivu, na construção de reservatórios e na recuperação de áreas de várzeas. “A iniciativa coloca Guarulhos na vanguarda das cidades inteligentes e reforça seu compromisso com a sustentabilidade”, celebrou o prefeito Guti.

Diante das recentes tragédias ocorridas no Rio Grande do Sul e das preocupações globais relacionadas ao aquecimento global, Guarulhos tem se destacado por suas ações proativas na prevenção de desastres naturais. Com um investimento previsto de aproximadamente R$ 480 milhões, obtidos junto à Corporação Andina de Fomento (CAF), em sistemas de prevenção de enchentes somente neste ano, o município tem se posicionado como líder nessa área, superando outras cidades da região.

O Viva Baquirivu é considerado um dos maiores projetos de macrodrenagem em andamento no Brasil. Ao receber o Prêmio InovaCidade 2024, Guti reafirmou o foco de sua gestão em implementar políticas públicas que visam à melhoria contínua da qualidade de vida da população de Guarulhos.

“A conquista desse prêmio evidencia a busca de Guarulhos por soluções inteligentes para os desafios urbanos do século XXI. É uma honra receber o reconhecimento, mas ainda melhor saber que o município está no caminho certo para o futuro, que é uma cidade resiliente e preocupada com a sustentabilidade”, afirmou o prefeito.

Sobre a premiação

A entidade SmartCity Business America é uma associação sem fins lucrativos que tem como associadas diversas empresas ligadas ao desenvolvimento de soluções alinhadas com o conceito de Cidade Inteligente. Ela organiza anualmente no município de São Paulo o evento Smart City Business Brazil Congress, no âmbito do qual se insere a entrega do Prêmio InovaCidade 2024.