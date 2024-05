Ameg recebe candidaturas para 173 vagas de emprego nas obras do Rodoanel

- PUBLICIDADE -



A Agência Municipal de Empregos de Guarulhos (Ameg) receberá até o dia 27 de maio as candidaturas dos interessados em trabalhar nas mais de 170 vagas disponibilizadas pela empresa responsável pelas obras do trecho norte do Rodoanel em Guarulhos. Os interessados têm até as 17h do dia citado para comparecer com todos seus documentos pessoais em uma das unidades da agência para retirar a carta de encaminhamento.

Os salários, dependendo da função, vão de R$ 3.139 a R$ 5.304 e a empresa oferece seguro de vida, vale-transporte, vale-alimentação, café da manhã e almoço. Todas as funções pedem experiência comprovada em carteira de trabalho.

As vagas são para motorista de caminhão CNH D (50), frentista de túnel (5), carpinteiro de obras (20), maçariqueiro (4), pedreiro (10), apontador de mão de obra (15), sinaleiro (15), operador de retroescavadeira (10), operador de trator esteira (8), operador de rolo compressor (5), armador (25) e operador de motoniveladora (6).

Agência Municipal de Empregos de Guarulhos

A Ameg é uma agência de empregos pública e gratuita que conecta a população com as empresas da cidade. As vagas oferecidas são atualizadas diariamente.

Confira os endereços

Ameg Centro – avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo

Ameg Pimentas – estrada do Capão Bonito, 65- Conjunto Marco Freire

Ameg Cumbica – avenida Atalaia do Norte, 544- Cumbica

Ameg Vila Augusta – avenida Antônio Iervolino, 225 – Vila Augusta