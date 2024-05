Eniac promove uma das maiores feiras de logística de Guarulhos e região

- PUBLICIDADE -



O Centro Universitário Eniac – referência em tecnologia, inovação e educação – realizará a Feira EniacLOG 2024, um dos maiores eventos sobre logística da cidade de Guarulhos e da região, nos próximos dias 20 e 21 de maio. A entrada é gratuita e a iniciativa é aberta ao público (CLIQUE AQUI para se inscrever).

A EniacLOG acontece em um momento de valorização do setor de logística que é, reconhecidamente, o que mais emprega no Brasil. De acordo com Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL), 70% das empresas do segmento abriram vagas no ano passado. Em 2022, foram 30 mil novos postos de trabalho no país.

Mantenedor do Grupo Eniac, o professor Ruy Guérios afirmou que a instituição tem acompanhado tal crescimento. “A pandemia fez com que as pessoas comprassem mais pela internet. E esses produtos precisavam ser entregues aos consumidores de alguma forma. O setor de logística soube aproveitar tal demanda e ainda colhe frutos desse movimento”, analisou.

Diante do cenário promissor, a feira tem o objetivo de estreitar os vínculos entre o mercado profissional e o universo acadêmico. De acordo com o professor Renato José Fernando, coordenador da Escola de Gestão e Negócios do Eniac e um dos responsáveis pela EniacLOG, a ação vai fomentar a integração entre alunos, professores e profissionais renomados da logística, além de promover o acesso à inovação tecnológica e seus impactos nas operações efetuadas no setor.

“Por meio de exposições de equipamentos, simulações e palestras destinadas a alunos e profissionais da área que atuam na região de Guarulhos, iremos gerar oportunidades de networking durante a feira”, explicou Renato.

O evento contará com a participação de grandes empresas do setor logístico, nacionais e multinacionais, como: Altamira, BicData, Disktrans, Dronauta, Hasar Brasil, High Tech Brasil, Logweb, Panorama.id, Pisani, Pitney Bowes e Retrak. “As companhias apresentarão seus produtos e suas soluções em todas as atividades que envolvem a logística – desde a captação, passando pela embalagem até o transporte em si”, completou o professor.

Nos dois dias de feira, às 20h, haverá palestras para marcar o encerramento das jornadas. Na data de abertura, segunda-feira (20), o evento contará com a participação de Nestor Felpi, fundador da Logtechs HUB e especialista em Supply Chain na América Latina. Ele também foi diretor da Natura, Avon, Philips e Clorox. Durante sua apresentação, falará sobre sustentabilidade.

A feira será finalizada na terça-feira, 21, com a presença de Eduardo Banzato, diretor do grupo IMAM e embaixador da INTRA-LOG South America. Referência no setor logístico, ele irá conduzir um workshop sobre novas tecnologias e tendências do segmento.

Serviço

EniacLOG

Quando: 20/05 (das 18h às 22h) e 21/05 (das 8h às 10h e das 18h às 22h)

Local: Auditório do campus Eniac Centro

Endereço: Rua Força Pública, 89, Centro – Guarulhos

Entrada: gratuita (CLIQUE AQUI para se inscrever)