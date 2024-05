Futebol dos Metalúrgicos volta domingo e arrecada para o Rio Grande do Sul

Ganha reforço neste domingo (19) a campanha do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região em prol das vítimas das enchentes do Sul. A campanha “SOS Rio Grande do Sul”, que começou nas fábricas semana passada, recebe agora apoio das equipes de futebol.

O reforço decorre da nona rodada do 27º Campeonato de Futebol dos Metalúrgicos, partir das 9h, domingo, no campo do Clube (Parque Primavera). O objetivo é arrecadar água, produtos de higiene pessoal e de limpeza, alimentos não-perecíveis, roupas e calçados, vassouras, escovões, ração pra animais, além de roupas de cama, mesa e banho.

No primeiro jogo, às 9h, entrarão em campo Bristol e Dyna. Às 10h40 será a vez de Modine e Rosseti. Às 12h20, Mahle e CIP. Encerrarão a rodada, às 14h, Joalmi e Projinox.

“Vamos utilizar a força do futebol pra aumentar as arrecadações. Convocamos todos os atletas e as torcidas a se unir por essa causa”, disse Ricardo Oliveira, vice do sindicato e coordenador de Esportes.

Para o presidente Josinaldo José de Barros (Cabeça), a união será fundamental na reconstrução da vida dos milhares de gaúchos. “Cada doação, por modesta que seja, fará a diferença na vida de quem mais precisa neste momento”, afirmou.

Doações – Podem ser feitas na sede do Sindicato, à rua Harry Simonsen, 202 – Centro de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 18h; e na Secretaria do Clube de Campo, à rua Galáxia, 126 – Parque Primavera de quinta-feira a domingo, das 8h às 17h. Pra doações em volume maior, os diretores da entidade podem fazer a retirada. Saiba mais pelo telefone 2463.5300.