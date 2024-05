Partiu360 leva alunos da EJA para assistir espetáculo de música no Teatro Adamastor

- PUBLICIDADE -



Por meio do projeto #Partiu360, alunos jovens e adultos alunos da EJA das escolas da Prefeitura de Guarulhos Celso Furtado, Silvia de Cassia Matias, Deucelia Adegas Pera e Amélia Duarte da Silva assistiram ao espetáculo Amanhecer com o violonista e compositor José Ricardo Silva e o Grupo Origens nesta terça-feira (14), no Teatro Adamastor.

O show de José Ricardo foi inspirado no álbum homônimo, que mistura composições originais e releituras da obra de Heitor Villa-Lobos. Gravado em 2021, o Amanhecer reflete a jornada de superação e reinvenção pessoal do músico, trazendo as raízes da música popular brasileira.

“Guarulhos tem uma rica diversidade cultural, tenho aqui uma longa história de trabalhos, de fé e de parcerias musicais. Meu desejo é que este espetáculo seja acessível a todas as idades e pessoas que procuram vivenciar um momento alegre e descontraído. A música e a arte têm o poder de nos transformar, de nos animar e de nos inspirar”, disse o músico ao saudar a plateia.

O professor de Artes dos ciclos I e II da EPG Deucélia acompanhou os alunos na apresentação do Adamastor. Para ele, é de grande importância a oportunidade de colocar os alunos na relação enquanto público em espetáculos e eventos culturais.

“As saídas para atividades fora da escola, tais como para a aldeia multiétnica Filhos Desta Terra, na região do Cabuçu, são importantes porque contextualizam o trabalho que fazemos em sala de aula. No caso do ensino de Artes, permite a fruição de vivências que se ampliam em outras formas de arte e diversidade cultural e mostram aos alunos que mesmo nossos gostos e preferências são construções, muitas vezes pautadas pela indústria cultural”, observou o educador.

O espetáculo Amanhecer contou com as participações especiais do violonista João Argolo, professor de José Ricardo no Conservatório Municipal de Guarulhos e da cantora, pianista e compositora Aline Rissuto. No palco, José Ricardo estava acompanhado pelos músicos Rafael Monteiro (violão), Affonso Marques (violão), Elias Caju (percussão), Fabrício Dias (produção), Kaio Fernando (flauta transversal) e Pietro Carlo (sonorização).

Antônio Norberto de Carvalho, 56 anos, e Dirval Benedito Santos Teodoro, 46, alunos da EPG Silvia de Cássia, estavam ansiosos pela apresentação. “Já estive aqui há muitos anos, o espaço está bem bonito e conservado, estou contente e de coração aberto para conhecer e aprender coisas novas”, disse Norberto. Para seu colega Dirval, tudo era novidade. “Não conhecia esse teatro, gostei muito, vou atrás da programação para trazer minha família”, revelou.

A oferta da atividade cultural aos alunos da Educação de Jovens e Adultos da rede municipal é uma iniciativa da Secretaria de Educação, que por meio do Programa Mais Futuro e do #Partiu 360 oferece oportunidade de engajamento e socialização para elevar a bagagem cultural dos estudantes.