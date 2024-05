Abertura dos Jogos Escolares reúne equipes participantes no Adamastor

- PUBLICIDADE -



Professores de educação física e coordenadores pedagógicos das Escolas da Prefeitura de Guarulhos participaram nesta quarta-feira (15) do lançamento da Etapa Regional dos Jogos Escolares Municipais (JEM) 2024 no Teatro Adamastor. Em sua 11ª edição, os JEM apresentam o tema Somos Natureza: Aprendendo com a Ancestralidade e as Identidades e traz a perspectiva da cultura corporal para uma educação de qualidade.

Além da participação da professora Ana Cecília Zarantonelli, da Secretaria de Esporte e Lazer, e de atletas da ginástica acrobática, alunos da EPG Gilmar Lopes abrilhantaram o evento de abertura com leitura de carta dos educandos do 5º ano e a apresentação de O Canto das Três Raças, coreografia concebida e idealizada pelas professoras Lilih Crepaldi, de educação física, e Rita Alencar, de língua e cultura inglesa.

“O sucesso de mais uma edição dos jogos escolares depende principalmente do envolvimento de todos os profissionais da escola, que se dedicam a fazer dos JEM verdadeiro espaço de participação e celebração da cultura corporal”, comemorou Solange Turgante, diretora do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas.

Solange enfatizou ainda que ações das escolas, eventos, atividades em sala de aula e práticas pedagógicas devem estar pautados nos princípios de diversidade, ludicidade e vivência por meio de múltiplas linguagens.

O secretário de Educação, Alex Viterale, enfatizou a importância do protagonismo dos alunos em todas as etapas dos jogos escolares. “É fundamental que as escolas possam aplicar os saberes do currículo escolar para que as crianças entendam a importância do desenvolvimento corporal, da criatividade, da cooperação e da parceria com os colegas. Espero que os jogos possam fazer a diferença em suas vidas ao promover atividades coletivas nas quais o mais importante é a colaboração entre todos”, disse Viterale.

Com os profissionais das escolas da rede municipal que atuam na educação de jovens e adultos, a abertura foi marcada por apresentação cultural dos estudantes das EPGs Dorival Caymmi e Jeanete Beauchamp, atividade idealizada pelos educandos e as professoras Katya Cristina Vasconcelos Ferreira e Paloma Poliana, ambas de educação física.

JEM 2024

Nesta edição a Etapa Regional dos Jogos Escolares Municipais reúne 86 instituições de ensino e acontece entre os dias 3 e 21 de junho em oito regiões: O Mestre Mandou (Jardim São João), Barra Manteiga (Centro), Roda Cantada (Bonsucesso), Ioiô (Cumbica), Nunca Três (Cabuçu), Corre Cotia (Vila Galvão), Amarelinha (Taboão) e Rua Avenida (Pimentas).

Os JEM têm o objetivo de potencializar o reconhecimento das identidades culturais dos educandos, a justiça curricular, a decolonização do currículo e a ancoragem social dos conhecimentos das práticas corporais como patrimônio cultural. Para tanto, propõe o desenvolvimento de vivências das práticas corporais alinhadas à proposta curricular da rede municipal.

Para obter mais informações sobre os jogos acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/wp_site/jem/.