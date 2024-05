Saúde: 69 UBS abrem no sábado para a campanha de Papanicolau e 4 pelos programas Saúde Agora e Atende Já Dengue

- PUBLICIDADE -



Neste sábado (18), das 8h às 16h, a Prefeitura de Guarulhos abrirá as 69 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade para o mutirão da saúde de coleta de Papanicolau (exame que previne o câncer do colo do útero) e a atualização da carteirinha de vacinação. Quatro dessas UBS (Jardim Paraventi, Jardim Primavera, Soberana e Soimco) estarão em funcionamento também pelo programa Saúde Agora e pelo Atende Já Dengue, estendendo o horário de atendimento até as 17h e oferecendo suporte às pessoas com sintomas da doença.

A coleta de Papanicolau será realizada tanto por agendamento prévio quanto por demanda espontânea, a depender da disponibilidade de vagas conforme a equipe de enfermagem e os médicos presentes nas unidades. Para aquelas que não conseguirem realizar o exame no sábado será agendada uma nova data.

A Secretaria da Saúde destaca a importância do exame de Papanicolau na detecção precoce do câncer do colo do útero, que está diretamente relacionado à infecção persistente por alguns tipos do papilomavírus humano (HPV). A infecção genital por esse vírus é comum e, na maioria das vezes, assintomática, mas pode evoluir para câncer em alguns casos. O exame preventivo é fundamental para identificar alterações celulares que podem ser tratadas com sucesso.

Atualização da carteirinha de vacinação

Além da coleta de Papanicolau, as UBS atualizarão a carteirinha de vacinação, incluindo a imunização contra a dengue para crianças de dez a 14 anos de idade e a vacina contra a gripe para todas as pessoas com mais de seis meses. Para se imunizar é necessário apresentar a carteirinha de vacinação, documento original com foto e o cartão SUS.

As UBS Jardim Paraventi, Jardim Primavera, Soberana e Soimco também oferecerão serviços como consultas e exames pelo programa Saúde Agora, além de atendimentos relacionados à dengue.

Serviço

Os endereços de todas as UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.