Bosque Maia recebe o projeto Arraial no Bosque

O mês de junho se aproxima e com a boa notícia para os guarulhenses amantes dessa época do ano. Entre os dias 21 de junho e 21 de julho o Bosque Maia receberá a edição do Arraial no Bosque.

Serão diversas atrações para toda a família, entre elas um mega parque de diversões com roda-gigante de 18 metros de altura, barco viking, disco radical, carrossel, trenzinho infantil, entre outros. No local as tradicionais barracas de brincadeiras como tiro ao alvo, pescaria, argolas e chute ao gol prometem animar a criançada.

No palco, especialmente montado na tenda principal do Bosque Maia, muita música boa com o Dj Flavinho, da Band FM, promete agitar a galera todos os dias do evento. Além dele, o Arraial contará com shows de artistas da cidade e atrações para a criançada aos finais de semana. Brincadeiras tradicionais, como correio elegante e bingo social, também estão no projeto.

Além disso, um espaço de tendas destinado aos artesãos da cidade e uma cutelaria, para a fabricação de facas e instrumentos de ferro artesanalmente, também está previsto valorizando a produção dos guarulhenses. A gastronomia típica dessa época do ano terá um local cuidadosamente planejado: a Vila Gastronômica. Serão 25 expositores com os mais variados cardápios típicos de festa junina e tradicionais da comida de rua como: hambúrguer artesanal na brasa, espetos na brasa, batata frita e porções, frango frito no balde, pastel, lanche de pernil e calabresa, comida japonesa, churros, delícias de camarão, churrasco tradicional, lanche grego, esfiha turca e pizza, espetos de camarão e porções de peixe, batata rosty, chopp artesanal, sucos e drinks, vinho quente e quentão, caldos, bolinhos caipiras, doces caipiras, delícias de milho e seus derivados, morango com chocolate, comida tropeira, cuscuz e canjica, tapioca e crepe e comida nordestina.

“Estamos preparando um arraial bem tradicional. Na decoração queremos trazer a lembrança das festas juninas de bairro e das escolas, com bandeirinhas bem coloridas e muita diversão. Na gastronomia muita comida tradicional e gostosa e um mega parque de diversões igual ao do final de ano”, explicou Eder Bezerra, produtor do Espaço Inter Eventos.

“É muito importante para a cidade uma festa de grande porte igual essa e sem dinheiro público! Fiquei muito feliz com o projeto e tenho certeza que o Arraial no Bosque vai entrar para a história”, disse Ricardo Balcone, diretor de Turismo de Guarulhos.

O Arraial no Bosque acontecerá de segunda-feira a sexta-feira, das 16h às 22h, e aos finais de semana das 11h às 23h.