Xerife de Guarulhos sobe e aparece empatado tecnicamente com Pietá, segundo o Paraná Pesquisas

O deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor, pré-candidato a prefeito de Guarulhos pelo Republicanos, subiu 3,4% pontos percentuais em pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta quinta-feira, aparecendo com 22%, tecnicamente empatado com Elói Pietá (Solidariedade). O nome mais forte da esquerda na cidade caiu quase 3% e agora está com 26,5%. O vereador Lucas Sanches (PL) aparece em terceiro lugar, com 10,1% das intenções de voto.

Abaixo dos 10%, estão o candidato do PT, o deputado federal Alencar Santana com 8,5%; o deputado estadual Márcio Nakashima (PDT), com 8,4%; o vereador Thiago Surfista (Novo) com 5,0% e o ex-vereador Waldomiro Ramos (PSB) com 3%. Nenhum, branco ou nulo somaram 10,8%%, enquanto não souberam e não opinaram foram 5,3%.

Da última pesquisa divulgada pelo Paraná, no início de abril, para cá, o Xerife de Guarulhos, que já tinha o apoio do prefeito Guti (PSD) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) teve a confirmação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) irá estar com ele nas eleições deste ano.

Em um segundo cenário proposto, sem a participação de Thiago Surfista e Waldomiro Ramos, o resultado se repete com empate técnico entre os dois primeiros que estão isolados na liderança. Elói aparece com 28,5%, Xerife de Guarulhos com 24,1%, Sanches com 11,3%, Nakashima com 9,4% e em último lugar Alencar com 9,3%.

O Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores de Guarulhos entre os dias 23 e 28 de maio. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-00441/2024.