Arraial no Bosque promete muita diversão

- PUBLICIDADE -



Uma ótima notícia, e dica, para os guarulhenses amantes dessa época do ano é que entre os dias 21 de junho e 21 de julho o Bosque Maia receberá a edição do Arraial no Bosque.

Serão diversas atrações para toda a família. Entre elas, um mega parque de diversões com roda-gigante, barco viking, disco radical, carrossel, trenzinho infantil, entre outros e as tradicionais barracas de brincadeiras juninas, como tiro ao alvo, pescaria, argolas e chute ao gol prometem animar a criançada.

No palco, especialmente montado na tenda principal do Bosque Maia, muita música com o DJ Flavinho, da Band FM, que promete agitar a galera nos 31 dias do evento. E além do DJ, o Arraial no Bosque contará com shows de artistas da cidade e atrações com personagens para a criançada aos finais de semana.

Brincadeiras tradicionais, como correio elegante falado e um bingo social com o projeto Arraiá dos Amigos, que há 23 anos ajuda instituições da cidade, acontecerão aos domingos à tarde.

Um espaço de tendas destinado aos artesãos da cidade e uma cutelaria, para a fabricação de facas e instrumentos de ferro artesanalmente, também está garantido no evento, valorizando a produção dos artistas guarulhenses.

Na gastronomia, tudo foi cuidadosamente planejado para que não existam aquelas filas intermináveis das últimas edições.

Foram escolhidos a dedo pela nossa equipe de profissionais 25 expositores com pratos típicos de festa junina como comida tropeira, cuscuz, vinho quente, quentão, doces caseiros, canjica, arroz doce, derivados de milho, lanches de pernil, caldos, bolinhos caipiras, comidas nordestinas, crepe e tapioca e as tradicionais da comida de rua como: hambúrguer artesanal na brasa, espetos na brasa, batata frita e porções, frango frito no balde, pastel, calabresa, comida japonesa, churros, churrasco tradicional, lanche grego, esfiha turca, pizza, espetos de camarão e porções de peixe, batata rosty, chopp artesanal, sucos e drinks, morango com chocolate, fogazza e massas. Esses expositores já têm experiência em eventos de grande fluxo, onde a agilidade e bom atendimento se alinham à qualidade que o público merece.

O Arraial no Bosque acontecerá de segunda-feira a sexta-feira, das 16h às 22h, e aos finais de semana das 11h às 23h.

Palco recheado de atrações

A parte musical do Arraial no Bosque foi devidamente pensada para que todos os participantes possam usufruir de um som de qualidade.

Todos os dias a partir das 16h, o conhecido DJ Flavinho, que agita os eventos da Band FM e que por anos comandou o som na Cervejaria Paulista do Internacional Shopping Guarulhos, estará animando o palco com brincadeiras e sorteios.

Às sextas-feiras, a partir das 20h, os trios Sergio Avellar & Flavio Costela INTRIO, Trio Muzunga e Trio Jaçanã, irão tocar em nossa “Noite de Forró Pé de Serra” animando o clima junino.

Aos sábados, para a criançada estão previstos no período da tarde, a partir das 16h, os shows com personagens infantis como A Turma do Arraial do Mickey, As Princesas Disney, Patrulha Canina e o Especial Frozen.

E a noite, a partir das 20h, as bandas, O Bando do Raul, que agita a galera com o som do eterno cantor e compositor baiano Raul Seixas; a banda Acústico Show, com seu repertório versátil que vai do melhor do pop nacional e sertanejo; a Banda Los Fredericos, que leva para o palco o classic rock e rock nacional, irão deixar os sábados simplesmente espetaculares!

Já aos domingos, entre 14h e 18h30, a equipe do Arraiá dos Amigos, ação social que há 23 anos ajuda entidades e ONG’s de nossa cidade, estarão organizando um bingo social com prêmios e prendas interessantíssimas.

E no domingo, a partir das 19h, para encerrar os finais de semana em grande estilo, cantores da noite da cidade irão agitar o palco. Entre eles Daniel Petrella, que surfa entre o MPB, Pop Nacional e Samba Raiz; Alê & Davi, tocando o melhor do sertanejo e forró; Douglas Solon, agitando a noite com o pop internacional e nacional e aquele forrózinho pé de serra.

Gastronomia de sucesso

Grandes cozinheiros e restaurantes de nossa cidade foram convidados para participar do Arraial no Bosque, mostrando a diversidade gastronômica de Guarulhos.

A equipe do Tachos do Olimpio, que representa Guarulhos nas cinco edições do Revelando SP deste ano, vai levar para dentro do Bosque Maia um pedacinho da comida caipira, totalmente produzido em fogão a lenha, com um cardápio especial. Pratos como galinhada, feijão tropeiro, arroz carreteiro, arroz suíno terão como acompanhamento frango caipira assado, porco desossado, linguiça artesanal defumada entre outras especiarias.

Nos pratos típicos juninos teremos expositores especializados em comidas nordestinas, cuscuz do nordeste, doces cristalizados feitos no tacho, crepes e tapiocas, lanche de pernil, lanche de calabresa apimentada, maçã do amor, vinho quente e quentão, caldos, pirão, escondidinhos, porções de camarão e peixes da Bahia, produtos à base de milho, pipocas salgadas com bacon e queijo coalho, pipocas doces, bolinhos caipiras entre outros.

Já nos pratos tradicionais da gastronomia de eventos e festivais, destaque para o restaurante Japastel, da Avenida Paulo Faccini, que vai levar a culinária oriental, o Na Brasa, que tem sua loja física na Vila Galvão, com seus hambúrgueres tradicionais e sem frescuras defumados na lenha e mais: pasteis com massas especiais, espetos de morango, esfiha, pizza, frango frito, churrasco grego, batata rosty, churros tradicional, churros gourmet, milk shake entre outros.