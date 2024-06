Prêmio São Paulo de Literatura oferece R$ 200 mil a ganhadores

- PUBLICIDADE -



O Governo de São Paulo divulgou, via edital, o prazo de inscrição do Prêmio São Paulo de Literatura, um dos mais reconhecidos do País. Os autores podem se inscrever em duas categorias: “Melhor Romance do Ano de 2023” e “Melhor Romance de Estreia do Ano de 2023”. O valor do prêmio para cada ganhador será de 200 mil reais.

Para concorrer ao prêmio, os escritores devem ter suas obras escritas em língua portuguesa e publicadas em 2023. Só serão aceitas obras impressas, com registro no ISBN e número da primeira identificação atribuído pela Câmara Brasileira do Livro (CBL).

As inscrições já estão abertas no site oficial da premiação (https://www.premiosaopaulodeliteratura.sp.gov.br/login#) e vão até o dia 23 de julho.

17ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura

– Inscrições: De 3 de junho a 23 de julho

– Categorias: “Melhor Romance do Ano de 2023” e “Melhor Romance de Estreia do Ano de 2023”

– Premiação: R$ 200 mil para cada categoria

– Inscrições: https://www.premiosaopaulodeliteratura.sp.gov br/login#

– Dúvidas: [email protected]