Dia do Pedestre é comemorado com ação de conscientização na Praça Oito

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) integra ação com o Detran-SP na Praça Oito de Dezembro, na região do Taboão, em comemoração ao Dia Mundial do Pedestre, celebrado em 08 de agosto.

Nesta ação os educadores e agentes de trânsito do Departamento de Trânsito, juntamente com a diretoria da Ciretran Guarulhos, distribuíram diversos brindes através do Quiz do pedestre realizado pelos servidores do Detran. Atores interpretando o Anjo, a Morte e Redes Sociais interagiam com os pedestres e motoristas que passavam pela região orientando sobre a importância da travessia em local seguro, respeito ao semáforo e não utilizar o celular ao atravessar.

Com o “mãozão” entregue, os pedestres eram orientados a levantar ele no momento da travessia para chamar a atenção do motorista sobre a intenção de atravessar. Nesta ação foi possível atingir quase 1.000 pessoas entre pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas.

Foram distribuídos diversos brindes produzidos pelo Detran SP, como mãozão, panfleto informativo de respeito aos pedestres com odorizador para carro, adesivos e botons.

As interpretações lúdicas, já fazem parte das diversas ações que a Escola de Mobilidade Urbana da STMU vem realizando o ano todo pela cidade. Ontem a Escola de Mobilidade Urbana juntamente com os agentes do Departamento de Trânsito estiveram na região da Vila Galvão com os atores e amanhã estarão na avenida Doutor Timóteo Penteado na região central encerrando a semana do pedestre.