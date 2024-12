Carreta da Saúde da Mulher inicia atendimentos em Guarulhos na segunda-feira

- PUBLICIDADE -



A partir da próxima segunda-feira (16) a Carreta da Saúde da Mulher começará a realizar exames de mamografia bilateral, ultrassonografia mamária e ultrassonografia transvaginal em Guarulhos. A iniciativa busca atender mulheres que aguardam na fila da regulação municipal, promovendo a detecção precoce de doenças e a prevenção de agravos à saúde feminina.

Os atendimentos ocorrerão diariamente, das 7h às 19h, durante seis meses. O primeiro ponto de atendimento será no supermercado Sonda Vila Rio, localizado na avenida Molina Pannocchia, 331, Jardim Valéria, onde a carreta permanecerá até 22 de fevereiro de 2025.

Importância dos exames

A mamografia é fundamental para a detecção precoce do câncer de mama, uma das principais causas de morte entre mulheres. Já o ultrassom de mamas complementa a mamografia, sendo indicado para pacientes com mamas densas ou para avaliação de nódulos. O ultrassom transvaginal, por sua vez, é essencial para o diagnóstico de condições ginecológicas como miomas, cistos ovarianos e endometriose, além de auxiliar na identificação de cânceres ginecológicos.

Como agendar

Os exames serão agendados pela regulação municipal e não haverá atendimento por demanda espontânea. As mulheres na fila de espera serão contatadas pela UBS de referência, que informará data, horário e local do procedimento. É fundamental que as pacientes mantenham seus cadastros atualizados na UBS para facilitar o contato.

Documentos e orientações

No dia do exame as pacientes devem levar os seguintes documentos:

1) Pedido médico do SUS;

2) Filipeta de agendamento fornecida pela UBS;

3) Cartão Nacional de Saúde;

4) RG e CPF;

5) Resultados de exames anteriores (se houver).

As pacientes devem comparecer com 30 minutos de antecedência e seguir as orientações fornecidas pela UBS no momento do agendamento.