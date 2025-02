Defesa Civil emite alerta de altas temperaturas durante o feriado

- PUBLICIDADE -







A Defesa Civil de Guarulhos alerta para uma sequência de dias com forte calor durante o carnaval. A partir desta sexta-feira (28) até a próxima quarta-feira (5 de março) predomina em todo o Estado de São Paulo uma massa de ar quente que deve manter a temperatura alta ao longo de todos os dias. A previsão para a Região Metropolitana de São Paulo é que a média seja de 33 graus, podendo atingir 38 graus em algumas regiões do Estado.

Com o calor, que causa intensa evaporação, há a possibilidade de fortes chuvas no período da tarde, que devem acontecer pontualmente e terem curta duração, porém não estão descartadas tempestades com ocorrência de raios e granizo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o fim de semana de Carnaval será ensolarado e quente. A chuva será isolada e rápida no final das tardes, e as noites, abafadas e sem previsão de chuva.

O sábado (1º) terá sol forte, calor e pancada de chuva isolada e rápida entre o meio e o fim da tarde. Os termômetros oscilam entre a mínima de 21°C e a máxima de 33°C. Já no domingo (2) o cenário se repete. Mínima de 20°C e máxima de 33°C. As recentes simulações mostram que entre a segunda-feira (3) e a quarta-feira (5) não haverá mudanças significativas nas condições atmosféricas.

A recomendação é que em caso de chuvas fortes as pessoas busquem locais onde possam se abrigar, nunca tentem atravessar alagamentos, seja de carro ou a pé, e em caso de necessidade de abandonar locais alagados o façam de maneira ordenada e calma, dando prioridade a crianças e pessoas com mobilidade reduzida.

Durante todo o período de festividades de carnaval a Defesa Civil de Guarulhos, que atende pelo telefone 199, atuará em conjunto com as forças de segurança e atendimento a emergências para dar suporte à população.