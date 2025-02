Operação Motociclista Seguro fiscaliza 139 condutores em ação nesta sexta-feira

- PUBLICIDADE -







Com o Carnaval batendo a?s portas, as forc?as que integram o Grupo de Seguranc?a Via?ria realizaram na manha? desta sexta-feira (28) a operac?a?o Motociclista Seguro. Os bloqueios ocorreram na rua Feli?cio Marcondes, no Centro, e no km 204 da rodovia Presidente Dutra, contabilizando 139 condutores fiscalizados.

Na rua Feli?cio Marcondes a operac?a?o ocorreu de forma conjunta entre os agentes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) e da Guarda Civil Municipal (GCM). Nesse local os agentes autuaram 41 motociclistas por conta das mais diversas irregularidades, tais como falta de licenciamento, da Carteira Nacional de Habilitac?a?o (CNH), de equipamentos de seguranc?a, entre outras. Foram recolhidas para o pa?tio 17 motos. Ja? na Via Dutra o bloqueio foi sob a responsabilidade da Poli?cia Rodovia?ria Federal (PRF) e apenas tre?s condutores foram multados.

Esta?o previstos outros bloqueios para esta sexta-feira (29), bem como para durante o feriado prolongado, nas vias municipais, rodovias federais e estaduais que cortam o munici?pio.

As operac?o?es ocorrem sob a responsabilidade dos agentes de tra?nsito da STMU, GCM e das poli?cias militar, Militar Rodovia?ria, Rodovia?ria Federal e Civil.