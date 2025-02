Prefeitura prepara ações educativas para o transito durante o feriado

- PUBLICIDADE -







Bebida e direc?a?o na?o combinam, e, durante o feriado de Carnaval, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) de Guarulhos promove uma campanha educativa nas redes sociais da Prefeitura com o objetivo de conscientizar os motoristas a na?o conduzirem o vei?culo sob o efeito de a?lcool.

A equipe de Comunicac?a?o da Prefeitura criou artes com foco na Lei Seca, legislac?a?o em vigor ha? 17 anos que aperfeic?oou o Co?digo Brasileiro de Tra?nsito, endurecendo as penalidades para quem for pego conduzindo sob o efeito de bebidas alcoo?licas.

As artes trazem imagens pro?ximas a? realidade dos folio?es que fazem a mistura de a?lcool e direc?a?o e que acabam provocando acidentes. A campanha tem por objetivo conscientizar os condutores de que, ale?m de colocar suas vidas em risco, eles podem causar a morte de outras pessoas.

“E? uma campanha educativa que quer propor aos motoristas que aproveitem o carnaval com responsabilidade. Aqueles que desejam ingerir bebidas alcoo?licas que fac?am uso do transporte pu?blico, por aplicativo ou do amigo da vez que na?o ira? beber e levara? todos com seguranc?a para casa”, comentou o secreta?rio da STMU, Joa?o Arau?jo.

A ingesta?o de a?lcool altera as func?o?es cerebrais, a coordenac?a?o motora, a visa?o, a atenc?a?o e o tempo de reac?a?o dos motoristas, o que aumenta de forma substancial a probabilidade de acidentes.

Os paine?is digitais fixos e mo?veis da STMU tambe?m sera?o utilizados. Eles trara?o mensagens educativas sobre a importa?ncia de promover a seguranc?a no tra?nsito.