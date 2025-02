Guarulhos divulga balanço dos últimos três dias de achoes contra o Aedes aegypti

- PUBLICIDADE -







A Prefeitura de Guarulhos segue reforc?ando as ac?o?es de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Na quarta-feira (26), foi divulgado o balanc?o das atividades do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizadas na segunda (24) e na terc?a-feira (25). Nesta sexta-feira (28) a populac?a?o tem acesso aos bairros trabalhados nos dias seguintes ate? a presente data.

Na quarta-feira (26), as equipes atuaram no Jardim Odete, Gopou?va e Cidade Soberana com bloqueios e remoc?a?o meca?nica de criadouros, enquanto a nebulizac?a?o veicular foi realizada na Vila Barros e no Jardim Divinola?ndia. Ale?m deles, os agentes percorreram os bairros Ponte Grande, Jardim Fa?tima, Jardim Presidente Dutra, Jardim Santa Terezinha e Jardim Ponte Alta, onde ha? pontos estrate?gicos com potencial risco de infestac?a?o. O atendimento a denu?ncias de focos do mosquito ocorreu no Cabuc?u, Vila Rio de Janeiro e Morros.

Ja? na quinta-feira (27), as ac?o?es de bloqueio foram realizadas no Jardim Sa?o Ricardo e Parque Santos Dumont. A nebulizac?a?o veicular ocorreu neste u?ltimo bairro e no Soberana. Os pontos estrate?gicos cadastrados abrangeram o Bonsucesso, e o atendimento a denu?ncias foi feito no Jardim Presidente Dutra, Mato das Cobras e Bananal.

Encerrando a programac?a?o semanal, nesta sexta-feira (28), os trabalhos de bloqueio aconteceram no Picanc?o, que tambe?m recebeu nebulizac?a?o veicular, assim como o Gopou?va. Ja? os pontos estrate?gicos contemplados esta?o localizados no Bonsucesso e na Vila Rio de Janeiro. Ale?m disso, as equipes esta?o atendendo denu?ncias e eliminando focos do mosquito no Pimentas, Cumbica e Vila Any. As ac?o?es desta data esta?o sujeitas a alterac?o?es conforme necessidade e condic?o?es clima?ticas.

Ac?a?o educativa

Na quarta-feira (26), a Secretaria da Sau?de promoveu uma ac?a?o educativa sobre o combate a?s arboviroses na Escola Estadual Professor Homero Rubens de Sa?, localizada na Vila Galva?o. A atividade envolveu 52 alunos do 2º e 3º ano do ensino me?dio, que participaram de uma palestra sobre a prevenc?a?o e os riscos das doenc?as transmitidas pelo Aedes aegypti.

Apo?s a parte teo?rica, os estudantes realizaram uma inspec?a?o no ambiente escolar para identificar e eliminar possi?veis criadouros do mosquito. Durante a atividade, diversos materiais inservi?veis foram encontrados e descartados, reforc?ando a importa?ncia do engajamento de toda a populac?a?o no combate a? dengue e a?s outras arboviroses.