CEU Presidente Dutra proporciona espaços de convivência e bem-estar  

Um espaço de cultura, esporte e bem-estar para todas as idades. O CEU Presidente Dutra promove a integração e o aprendizado por meio de uma variedade de cursos e atividades, como aulas de customização, pintura e musicalização. Em ampla estrutura, que inclui salas multiuso, piscina, quadra, playground e Centro de Incentivo à Leitura, os alunos desfrutam diariamente do local com muita animação.

Moradora do bairro, Rejane Paixão participa das aulas de inglês, espanhol e canto coral. “Eu vi a oportunidade de fazer o curso através de um grupo do bairro, então, enquanto meus filhos estudam na escola ao lado, eu faço as aulas. Para me matricular nos cursos e fazer a carteirinha do CEU foi muito simples e rápido”.

Sua colega de curso, Dilza Maria Costa, que mora na região há 37 anos, acompanhou a construção do CEU Presidente Dutra e sempre aproveitou os diversos serviços oferecidos pelo espaço. “Hoje sou aposentada, mas já trabalhei como professora na EPG Jorge Amado. Aqui no CEU fiz aulas de ginástica e, agora, eu estou fazendo curso de espanhol e canto. Está sendo muito bom, cada dia tem algo diferente. As aulas ajudam minha mente, memória, eu me sinto bem e útil”, relatou Dilza.

Ainda há vagas disponíveis para o curso de canto coral para adultos. Já as vagas para o curso de teclado para crianças de 10 a 13 anos foram preenchidas logo no início do período de inscrições. Ambos os cursos são ministrados pela professora Adriana Rolin.

Os CEUs de Guarulhos oferecem cursos para diferentes públicos, de criança a idosos, além do atendimento aos alunos da rede municipal. Todas as atividades são gratuitas e acessíveis, com professores capacitados e comprometidos.

Atendimento de qualidade

No Centro de Incentivo à Leitura (CIL), os alunos da educação infantil da EPG Zelia Gattai, integrada ao CEU Presidente Dutra, participam com entusiasmo das atividades de leitura. “Aqui é um espaço muito importante para as crianças. Elas são privilegiadas por estar aqui com frequência. O ambiente favorece momentos de leitura agradáveis com a turma; elas vão se acalmando, querem olhar e manusear os livros, além de ouvir a história com atenção”, elogiou professora Simone Vitória Rodrigues.

Os alunos do CEU têm flexibilidade para fazer mais de um curso, de acordo sua disponibilidade. O curso de fuxico, ministrado pela professora Maria Isabel Melo às terças e quintas, atende até 20 alunos e ainda possui vagas. “Esse já é o meu terceiro ano aqui no CEU Presidente Dutra. Minhas alunas também participam de várias atividades, e têm liberdade para escolher conforme sua vontade”, explica Maria Isabel.

Uma das alunas, Maria Donizeti Rosa, participa regularmente das aulas e sempre produz caminhos de mesa. “Eu saio de casa cedo e, quando eu chego aqui não tenho vontade de ir embora. Este lugar é maravilhoso. Não tenho medo da depressão, hoje estou cada vez mais ativa, faço ginástica, amigos, além de receber um atendimento maravilhoso, tanto pelos professores quanto dos gestores”, comemorou Maria.