Prefeitura abre inscrições para o 18º Festival de Dança de Guarulhos

As inscrições para o 18º Festival de Dança (Fedan) de Guarulhos ficarão abertas até a próxima terça-feira (8) ou antes dessa data em caso do preenchimento de todas as vagas. Com um total de 70 vagas disponíveis, o espetáculo de movimento e arte acontecerá no Centro de Educação Municipal Adamastor, no Macedo, nos dias 9 e 10 de maio. Para participar os interessados devem preencher o formulário de inscrição online disponível em https://bit.ly/fedan2025.

Organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, o festival é aberto a academias, grupos e companhias de dança, tanto públicos quanto particulares situados no município. O evento se caracteriza ainda como uma oportunidade para celebrar a expressão artística e o talento da comunidade dançante de Guarulhos.

O Fedan tem por objetivo promover a dança como forma de expressão, fomentar o intercâmbio entre escolas e grupos, bem como o de valorizar as potencialidades físicas, culturais e psicológicas dos participantes. Além disso, a participação nessa arte do movimento resulta em melhoria da autoestima e da qualidade de vida de adultos e crianças.