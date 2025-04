Clínica Conecta Kids e Parque Shopping Maia inauguram o Espaço Conecta Kids – Sala do Afeto Sensorial

No próximo dia 02 de abril, as 16h, será inaugurado em Guarulhos o Espaço Conecta Kids – Sala do Afeto Sensorial no Parque Shopping Maia, (Piso 2 – Loja 2052), um marco no avanço na inclusão e no acolhimento de pessoas neurodivergentes, na mesma data que se celebra o Dia Mundial da Conscientização do Autismo.

O local surge como uma resposta concreta às dificuldades enfrentadas diariamente por famílias, com crianças e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições neurodivergentes em espaços públicos ou privados de grande circulação.

Shoppings costumam apresentar estímulos intensos e imprevisíveis, como ruídos altos, multidões e luzes fortes, o que pode dificultar a adaptação e até desencadear crises emocionais, o Espaço Conecta Kids – Sala do Afeto Sensorial, foi desenvolvido e criado com propósito de atender o público com a inclusão social que todos devem ter acesso.

Agora, imagine um espaço acolhedor, tranquilo e cuidadosamente planejado para ser um refúgio em meio ao caos. Imaginou? Pois esse lugar existe.

Um refúgio sensorial: o que é o Espaço Conecta Kids?

O Espaço Conecta Kids é uma Sala do Afeto Sensorial ideal para crianças e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições neurodivergentes. Com entrada gratuita, o espaço promove relaxamento e autorregulação em momentos de sobrecarga sensorial.

Ambiente Controlado

A sala é desenhada para minimizar estímulos externos e é equipada com uma variedade de itens sensoriais, tais como luzes suaves, fibras ópticas, texturas diferentes para toque, sons calmantes e equipamentos relaxantes.

Espaço Conecta Kids e suas Ilhas

O ambiente é dividido em três espaços distintos, chamados de “ilhas”, e cada um é projetado para atender necessidades sensoriais específicas, são elas:

Ilha da Regulação Montessoriano:

Por meio de painéis montessorianos e texturas, ela oferece conforto e regulação sensorial para crianças e adultos neurodivergentes. Esses espaços ajudam a reduzir a sobrecarga sensorial causada por ruídos, luzes intensas e movimentação constante.

Ilha da Regulação por Fibra Óptica:

Utiliza luzes, fibras ópticas e texturas para redução da sobrecarga sensorial.

Ilha da Regulação por Hiperfoco:

É um espaço mágico e transformador, inspirado nos temas que mais encantam crianças e adultos neurodivergentes: Dinossauros e Espaço Sideral. Os hiperfocos ganham vida em ambientes projetados para regulação emocional, criando oportunidades únicas.

Benefícios do local

Como os estímulos são fortes, a atenção é captada rapidamente e os visitantes demonstram sinais claros de bem-estar, como sorrisos e gestos mais relaxados. Em poucos minutos, observa-se uma significativa redução da tensão, promovendo momentos de alegria e conforto emocional.

Responsabilidade Social: Selo Empresa Amiga da Neurodiversidade

Espaços inclusivos como o Espaço Conecta Kids | Sala do Afeto Sensorial, não apenas beneficiam os visitantes neurodivergentes, mas também reforçam a

reputação do estabelecimento como um ambiente responsável e socialmente consciente.

Todos os colaboradores e lojistas dos locais que recebem o Espaço Conecta Kids participam, semestralmente, de formações sobre “Atendimento Inclusivo: Estratégias para o acolhimento de pessoas atípicas”. Mais do que um espaço sensorial preparado para momentos de crise, garantimos que quem estiver por perto saberá agir com empatia, respeito e preparo — oferecendo suporte verdadeiro à criança e à sua família justamente quando mais precisam.

Para os Pais e Responsáveis de crianças e adultos neurodivergentes, esse é um diferencial incrível que promove o resgate das Famílias Atípicas, possibilitando-as a levar seu filho ao Shopping e ter a tranquilidade que lá conta com equipe e ambiente preparados para recebe-los em um momento de necessidade de regulação sensorial.

O impacto positivo disso é imensurável!

A iniciativa é fruto da visão de Fábio J. Hormigo, CEO da Clínica Conecta Kids, instituição reconhecida pelo trabalho com crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições neurodivergentes. Em parceria com o Parque Shopping Maia, o projeto ganha vida em um espaço inédito na região, cuidadosamente criado para promover inclusão, acolhimento e bem-estar.

•¡? Inauguração: 02/04, às 16h

•¡? Local: Piso 2 – Loja 2052, ao lado da Bacio di Latte, no Parque Shopping Maia – Guarulhos/SP

Para mais informações consulte:

Instagram: @clinicaconectakids

Site: www.clinicaconectakids.com.br

WhatsApp da clínica: 11 9 4293-5706

Endereço da clínica: Rua Francisco Zanzini, nº32 – Vila Endres – Guarulhos – SP, CEP 07041-250