Prefeitura organiza trânsito e altera sentido de ruas na Ponte Grande

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) promoverá a alteração de sentido de direção das ruas Oito de Dezembro e Abílio Fernandes dos Santos, ambas na Ponte Grande, a partir da próxima terça-feira (8).

As duas vias deixarão de ter mão dupla e passarão a ter apenas um sentido de direção. No primeiro endereço, a mudança será no trecho entre a rua Soldado Abílio Fernandes dos Santos e a rua Cabo João Teruel Fregoni.

Na terça-feira, dia 1º, a rua Luiz Bento Damiani, também na Ponte Grande, deixou de ser mão dupla e passou a ser mão única de direção no trecho entre a travessa Lundun e a avenida Guarulhos, bem como a rua Eugênio Celeste, no mesmo bairro, que também passou ser mão única entre a travessa Vertentes até a travessa Lundun.

As mudanças foram publicadas por meio das portarias 08 e 09, de 2025, no Diário Oficial de terça-feira, 1º de abril.