Casa do Emprego seleciona interessados em 90 vagas para auxiliar de limpeza

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Casa do Emprego, recebe na próxima terça-feira (8), até as 16h, interessados em concorrer a 90 vagas de auxiliar de limpeza oferecida pela Brasanitas, empresa com 62 anos de experiência no mercado.

Para se candidatar, é necessário ter ensino fundamental completo e apresentar documentos pessoais na Casa do Emprego mais próxima na data mencionada acima. A empresa oferece salário de R$ 1.717,20 e os seguintes benefícios: refeição no local, vale-alimentação, cesta básica, prêmio assiduidade e vale-transporte. Não é necessário ter experiência.

Endereços

Casa do Emprego – Centro

Av. Monteiro Lobato, n° 734 – Macedo (Centro Municipal de Educação Adamastor)

Casa do Emprego – Cumbica

Av. Atalaia do Norte Nº 544 (CEU Cumbica)

Casa do Emprego – Pimentas

Estrada Capão Bonito, n° 53 (dentro do CIC)

Casa do Emprego – Vila Augusta

Av. Antônio Iervolino, 225

Casa do Emprego – Vila Galvão

Av. São Luíz, 315 (dentro da FIG – Unimesp)

Casa do Emprego – Jd. São João

Ao lado o terminal São João