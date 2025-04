Circo Escola Cidade Seródio recebe Festival de Circo de Guarulhos

A lona do Circo Escola Cidade Seródio recebe, entre os dias 15 e 18 de maio, a 2ª edição do Festival de Circo de Guarulhos. A escolha do local para realização do evento demonstra a importância de privilegiar o espaço, tanto por sua trajetória na formação de inúmeros jovens do bairro quanto pelo fomento às artes circenses.

Além de amplo espaço para o acolhimento dos artistas e de ações formativas com palestras e rodas de conversa que vão integrar a programação do Festival de Circo de Guarulhos, o local dispõe de uma lona recém-inaugurada para receber acrobatas, equilibristas, malabaristas, entre outros, com capacidade para 400 pessoas, recursos de acessibilidade e fácil localização devido a sua proximidade ao aeroporto internacional, aspectos que antecipam e garantem o sucesso da nova edição.

O período de inscrição encerrado no último dia 23, computou a participação de 149 artistas de Guarulhos e de outras regiões do Brasil, e também de artistas de outros países. Esse total, três vezes maior que o número de inscritos na edição passada, demonstra, segundo Ramon Marambio, proponente do projeto e idealizador do festival, o potencial e a força do circo em Guarulhos. “O festival surgiu do desejo de mostrar o legado e a força dos artistas circenses em Guarulhos e a tendência é que ele cresça cada vez mais”, disse.

A relação do Circo Marambio com o Circo Escola Cidade Seródio vem de longa data. Paulo Marambio, irmão de Ramon, foi educador social do espaço, onde ministrou aulas de circo por 18 anos, parceria que se intensificou ao longo de todos esses anos.

A 1ª edição do festival, que aconteceu em maio do ano passado em lona montada na Ponte Grande, reuniu artistas consagrados e de grande representatividade na arte circense, guarulhenses que já viajaram pelo mundo, artistas do Circo Escola e nomes de alto nível, como os mágicos Rokan e Ranny, os palhaços Pepin e Florcita, o equilibrista Bruno Edson, além de palestras que abordaram a história do circo no Brasil com Daniel de Carvalho Lopes, Verônica Tamaoki e Ariadne Antico.

A 2ª edição do Festival de Circo de Guarulhos é um projeto aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, FunCultura, com recursos federais da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab).