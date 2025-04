Van Procon nos Bairros atenderá quatro localidades em abril

Em abril, o projeto Procon nos Bairros atenderá a população em quatro localidades distintas: Gopoúva, Vila Augusta, praça Nossa Senhora aparecida (Jardim Vila Galvão) e praça Ana Antonelli (Jardim Vila Galvão). Toda semana, a unidade móvel do Procon Guarulhos disponibiliza em um local diferente do município, das 10h às 16h, os mesmos serviços de suas três unidades fixas.

Os moradores do Gopoúva e adjacências contarão no próximo dia 10 (quinta-feira) com os serviços da van do projeto, que estará estacionada na praça Antônio Nader (avenida Emílio Ribas, 1.475). No dia 15 (terça-feira), será a vez da Vila Augusta receber o veículo, que atenderá a população no Parque Municipal Júlio Fracalanza (rua Joaquim Miranda, 525).

Já na terça-feira seguinte (22), o atendimento da unidade móvel do Procon ocorrerá na praça Nossa Senhora Aparecida, próxima à Escola Mobilidade de Trânsito, no Jardim Vila Galvão. Encerrando o mês, no dia 29 (terça-feira), ela estará novamente no bairro para atender os consumidores na praça Ana Antonelli, próxima à base da GCM.

Orientações, desbloqueio da Nota Fiscal Paulista e abertura de reclamações estão entre os serviços oferecidos pelo projeto Procon nos Bairros. Além disso, agentes do órgão também irão verificar eventuais queixas de consumidores sobre estabelecimentos comerciais nas imediações que desrespeitam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Atendimentos

Os atendimentos presenciais ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas seguintes unidades:

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro

Procon São João: rua Mesquita, 161, Jardim São João. Telefone: 2408-4315

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: 3202-1312

O Procon Guarulhos atende também pelo Disque-Denúncia 151.