Literatura em Movimento promove atividades de incentivo à leitura

Com o objetivo de incentivar e democratizar o acesso à leitura e à literatura entre estudantes e a população, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, promove o Literatura em Movimento 2025. Com o tema Leitura: Direito de Todos, a programação inclui palestras, contação de histórias, apresentações e diversas atividades culturais.

Ao longo do mês de abril, as escolas da rede municipal, os CEUs e demais espaços educacionais da cidade desenvolvem propostas educativas intencionais que, além de estimular o prazer pela leitura, ampliam o repertório dos alunos e promovem o pensamento crítico.

No dia 9 de abril (quarta-feira), os coordenadores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) receberão o escritor César Magalhães Borges para uma palestra no auditório do 2º andar da Secretaria de Educação.

A abertura oficial do evento acontece no dia 16 de abril, das 8h às 12h, no Teatro Adamastor, reunindo coordenadores pedagógicos, diretores de instituições parceiras entre outros convidados da rede. O evento contará com palestras de Henrique André Silva e Janaú, além de uma apresentação teatral dos alunos surdos das classes bilíngues da EPG Crispiniano Soares.

Para mais informações, acesse: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/wp_site/literaturaemmovimento/