Prefeitura anuncia a criação do centro de referência do autismo em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos, por meio de estudos e pesquisas realizados pela equipe pedagógica da Secretaria de Educação, apresentou proposta de equipamento inovador para atendimento a alunos com autismo matriculados nas escolas da rede municipal.

Funcionando no contraturno escolar, o espaço localizado na região do Jardim Ponte Alta contará com uma equipe de especialistas de diversas áreas, como psicólogos, psicopedagogos, educadores físicos, professores de artes e música, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, entre outros, profissionais que vão garantir atendimento de qualidade e especializado.

“Mais do que um ambiente estruturado, este projeto nasce como um recurso essencial para o desenvolvimento, a aprendizagem e o bem-estar das nossas crianças com autismo”, explicou Patrícia Matildes, chefe da Divisão de Diversidade e Inclusão da SE.

O equipamento vai oferecer um espaço que promova a interação, a autonomia e a inclusão, respeitando as necessidades sensoriais, cognitivas, comunicacionais e comportamentais de cada educando.

“O compromisso do governo municipal é entregar um equipamento que faça a diferença não apenas na vida das crianças, mas também de suas famílias, fortalecendo o apoio e a parceria entre escola e comunidade”, enfatizou o prefeito Lucas Sanches durante visita técnica realizada nesta semana.

O espaço contará ainda com espaços cuidadosamente planejados para o atendimento aos educandos, como salas de psicomotricidade e estimulação cognitiva, equoterapia e hidroterapia, quadra para atividades físicas, ateliê de artes e tecnologia, musicoterapia, além de espaço para a formação de professores e rodas de conversa com as famílias.

“Nossa prioridade é atender as diretrizes do governo do prefeito Lucas Sanches. Com esse equipamento, um dos maiores projetos da Secretaria de Educação, a Prefeitura dá um passo essencial para construir uma cidade mais acolhedora, acessível e preparada para atender a todas as crianças, respeitando suas singularidades e potencializando suas habilidades”, destacou o secretário de Educação, Silvio Rodrigues.

A iniciativa reafirma o compromisso da gestão atual com uma educação verdadeiramente inclusiva, investindo na criação de oportunidades e o fortalecimento de políticas públicas que garantam o desenvolvimento integral das crianças com autismo.