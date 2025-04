Bosque Maia promove atividades sobre abelhas, orquídeas e sustentabilidade em abril

A equipe de educação ambiental do Bosque Maia preparou uma programação para trazer muito conhecimento e beleza aos frequentadores do parque durante o mês de abril.

Já na próxima terça-feira (8) acontece a Trilha das Abelhas, com a saída às 9h do Centro de Educação Ambiental (CEA) Virgínia Ranali. Os participantes vão visitar colmeias, percorrer as trilhas do parque e conhecer algumas espécies de abelhas sem ferrão que o local abriga.

Durante o trajeto os educadores da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) explicarão a importância das abelhas para a reprodução das plantas e para manutenção da biodiversidade que existe na cidade.

Para quem gosta de orquídeas, nos próximos dia 9 e 22, quarta e terça-feira respectivamente, também às 9h, haverá novas edições da oficina SOS Orquídeas no Orquidário Municipal, no Bosque Maia. Quem participar da atividade vai aprender os tipos de solos mais adequados, controle de fungos, de pragas e também sobre propagação e replantio.

É possível levar a própria orquídea para aplicar as técnicas. Neste caso é preciso levar, além da planta, vaso de barro, casca de pinus, esfagno e canela em pó, itens facilmente encontrados em lojas especializadas.

Já no sábado (12) a agenda prevê um encontro sobre abelhas nativas, às 9h, no auditório da CEA Virgínia Ranali. Em uma reunião informal, será abordada a importância da preservação das abelhas nativas sem ferrão. Quem participar também vai conhecer a meliponicultura e poderá colaborar com pesquisadores na conservação do meio ambiente por meio da observação dessas espécies de abelhas.

Já no dia 24, quinta-feira, acontece a Trilhas das Práticas Sustentáveis, também com início no CEA Virgínia Ranali. O passeio apresenta as estações ecológicas existentes no parque que contribuem para a redução dos impactos negativos causados pelas ações humanas no meio ambiente.

Durante o trajeto guiado pelos educadores ambientais da Sema os participantes conhecerão, por exemplo, o telhado verde, o minhocário, a captação de energia solar e o reaproveitamento das águas das chuvas.

Algumas das práticas podem facilmente serem aplicadas em pequenos espaços, como escritórios, residências e escolas. Pequenas mudanças de hábitos do nosso dia a dia podem contribuir para a preservação do meio ambiente.