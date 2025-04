Alunos da EPG Margarida Maria fazem ação de conscientização e combate à dengue em feira livre

A feira livre na avenida Neusa Luongo, no Jardim Rosa de França, recebeu a visita dos alunos do 1º ano do ensino fundamental da EPG Margarida Maria da Conceição, na última quarta-feira (2). A visita é parte das ações da Semana de Mobilização contra a Dengue, uma iniciativa da Secretaria de Educação de conscientização e combate ao mosquito Aedes Aegypti por meio da implantação de brigadas estudantis.

Marcos Jonas de Souza Barbosa, professor da turma do 1º ano, acompanhou a visita. “As crianças estão abordando as pessoas e os feirantes e falando sobre algumas ações que podem ser tomadas para impedir criadouros do mosquito. É uma ação que eles gostam porque têm o contato com as pessoas e é algo diferente, elas estão adorando a atividade”, disse o professor, observando a atenção dos adultos com as crianças e o potencial transformador da ação.

A aluna Fátima, de 6 anos, ficou encarregada de abordar os feirantes e distribuir os cartazes que os próprios alunos confeccionaram na escola. “Não pode deixar a água parada, nem os pneus jogados com água, também não pode deixar as garrafas viradas para cima e, para não ficar doente, tem que usar repelente e tomar injeção”, explicava a menina, graciosa e pacientemente aos adultos, que a escutavam com muita atenção.

A chuva que caiu na última quinta-feira (3) não impediu que as crianças brigadistas do Núcleo Assistencial Anália Franco II, no Jardim City, também realizassem ação de entrega de cartazes para os pais e responsáveis no portão de entrada da unidade.

A implantação das brigadas estudantis em todas as escolas municipais e as ações de vistorias contínuas para a identificação e eliminação de criadouros do mosquito da dengue possibilitaram aprendizagens alinhadas ao contexto em que os alunos estão inseridos.