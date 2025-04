GCM de Guarulhos realiza resgate heroico e salva bebê engasgada

A Guarda Civil Municipal de Guarulhos realizou um resgate heroico ao salvar a vida de uma bebê de um ano que chegou desfalecida à unidade operacional da Vila Sorocabana. Os pais da criança, em desespero, buscaram ajuda na base da GCM, localizada na Rua Doutor Elói Chaves. A menina estava apresentando sinais de falta de oxigenação, o que exigiu uma ação rápida e precisa dos agentes da Ronda Ostensiva (Romu).

Imediatamente, os guardas iniciaram a manobra de desengasgo, posicionando a bebê no antebraço, com a cabeça voltada para baixo, e aplicando a “tapotagem”, técnica de primeiros socorros que consiste em leves tapas para desobstruir as vias aéreas. Apesar dos esforços iniciais, a criança ainda não reagia, o que levou um dos agentes a realizar uma aspiração nasal de emergência, garantindo a retomada da respiração e, consequentemente, salvando sua vida.

”No momento que ela se despertou, conseguimos ficar mais aliviados, emocionados e felizes. Nós somos preparados para isso, temos o treinamento para esse tipo de situação, mas nunca imaginamos que iríamos passar por isso”, comentou o agente da corporação Nilson Gonçalves, que realizou a aspiração nasal.

Após os procedimentos, a bebê foi encaminhada ao Hospital Carlos Chagas para exames e, felizmente, recebeu alta médica, para alívio dos pais. “Busquei a GCM pelos guardas serem treinados para esse tipo de situação. Pensei que se de repente não conseguissem ajudar com os primeiros socorros eles teriam viatura, o que facilitaria a chegada ao hospital. E, graças a Deus, eles ajudaram muito rápido. Fomos de viatura para o hospital só para ver se estava tudo bem, mas graças a Deus deu tudo certo”, disse Leandro Possenti, pai da criança.

A atuação dos agentes reflete o treinamento contínuo da GCM de Guarulhos na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas (Efag), que capacita seus profissionais para agir com eficiência em situações emergenciais. O caso reforça a importância da capacitação em primeiros socorros e destaca o papel essencial da Guarda Civil Municipal na proteção e segurança da população.