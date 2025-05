Mutirão de Benefícios no CEU Parque São Miguel atende 231 famílias

O terceiro Mutirão de Benefícios, organizado pela Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, atendeu 231 famílias que puderam contar com diversos serviços, como manutenção dos dados do CadÚnico, atendimento do Programa Bolsa Família, ID Jovem, Tarifa Social e Vulnerável da Sabesp, solicitação da Carteira do Idoso, orientação e encaminhamentos para o BPC-LOAS e Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros.

Para participar de todos os programas sociais mencionados, é de extrema importância que a família esteja cadastrada no Cadastro Único Para Programas Sociais (CadÚnico) e que os dados cadastrais neste sistema estejam com as informações atualizadas dentro do prazo de 2 anos.

Os Mutirões de Benefícios aos finais de semana, realizados nos CEUs, visam a facilitar o acesso às famílias, aproximando os serviços socioassistenciais das regiões mais periféricas da cidade.

O Mutirão no CEU Parque São Miguel ocorreu no dia 26 de abril. O próximo será realizado no dia 31 de maio no CEU Ponte Alta (Rua Pernambuco, 836 – Jardim Ponte Alta).

Para mais informações sobre o Cadastro Único e os programas que ele dá acesso basta ligar na Central do Cadastro Único através dos telefones 11 2087-4270/2408-7020 ou pelo e-mail [email protected].