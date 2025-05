Prefeitura pavimenta ruas do Cemitério da Vila Rio

A Prefeitura de Guarulhos está intensificando as obras de melhoria na Necrópole do Campo Santo, conhecida como Cemitério da Vila Rio, com foco na pavimentação das vias internas. A intervenção tem como objetivo oferecer mais conforto e segurança aos visitantes.

Servidores da Secretaria de Serviços Públicos atuam na pavimentação com blocos de concreto de um trecho de 680 metros quadrados entre a quadra P e a nova quadra vertical em construção. A previsão é que esta etapa seja concluída até o final da próxima semana.

Outros trechos já foram finalizados, totalizando mais de 1,2 mil metros quadrados de vias pavimentadas entre as quadras G e P, F, H, S-1, além do trajeto que liga a quadra C1 à área de sepulturas verticais. Nesses locais o serviço incluiu a aplicação de pó de pedra e a construção de contenções laterais, garantindo maior estabilidade ao pavimento.

A Prefeitura informa que os sepultamentos seguem ocorrendo normalmente.