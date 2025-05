Sustentabilidade é destaque no primeiro dia de atividades da Semana da Compostagem 2025

O Pátio Escola de Compostagem e Agricultura Urbana, no Taboão, recebeu nesta terça-feira (6) cerca de 120 alunos da EPG Professora Dalva Marina Ronchi Mingossi, que participaram do primeiro dia de atividades da Semana da Compostagem 2025.

Empolgadas com as novidades do espaço, as crianças do 5º ano do ensino fundamental participaram de jogos educativos sobre a destinação correta de resíduos, conheceram o biodigestor e aprenderam na prática como restos de alimentos, dentre eles cascas de frutas e de legumes, podem ser transformados em adubo orgânico por meio de diferentes métodos de compostagem.

Cristhofer Andrey de França de Leão, de dez anos, participou do passeio para aprender, mas pelo jeito vai ensinar muitas coisas à família quando chegar em casa. “Estou amando este passeio. Adoro plantar manjericão e aprendi que em vez de jogar no lixo você pode usar os restos de comida pra fazer adubo para usar nas próprias plantas. Isso também é muito importante para ajudar a melhorar a saúde do nosso planeta, que está sofrendo com tanto lixo que os humanos produzem”, disse o estudante.

O secretário de Serviços Públicos, Lucius do Amaral Vieira, falou sobre a importância do evento. “A Semana da Compostagem é um evento anual que acontece nacionalmente e esta edição é especial porque marca a reabertura do local para atender a população”, disse o gestor, referindo-se à educação ambiental para as crianças e à troca de restos de alimentos e de garrafas PET por adubo orgânico produzido no próprio Pátio Escola de Compostagem e Agricultura Urbana.

O atendimento à população para a entrega de adubo orgânico acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O pátio fica na rua Maria Lucia, 46, Taboão.

A programação da Semana da Compostagem continua até sexta-feira (9), quando serão sorteadas duas composteiras para o público que participou das atividades presenciais.

Confira a programação completa em https://www.guarulhos.sp.gov.br/lixozero/semana-da-compostagem.