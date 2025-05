Prefeitura promove ações de zeladoria em diversos pontos da Cidade Satélite

A Prefeitura de Guarulhos deu início nesta terça-feira (6) ao serviço de conservação e cascalhamento da rua Giancarlo Vestri, na Cidade Satélite. A ação vem sendo desenvolvida pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), por meio de sua regional instalada no bairro.

A implementação do serviço tem por objetivo principal melhorar a segurança e a trafegabilidade da via. Por conta disso, o pavimento foi nivelado para a aplicação do cascalho. Ainda está prevista o desenvolvimento de uma manutenção qualificada, ou seja, a aplicação de raspas de asfalto.

A equipe da regional Cidade Satélite contou com o apoio de uma motoniveladora e um rolo compactador para a realização do serviço.

Outras ações

Ainda na região, a SAR deu continuidade ao desassoreamento do Córrego Popuca, no trecho que margeia a avenida Lindomar Gomes de Oliveira. Com uma escavadeira hidráulica, a equipe fez a remoção de detritos e resíduos do leito do córrego com o objetivo de melhorar a vazão das águas.

Em outro ponto, na avenida Santana de Ipanema, foi realizada a desobstrução e limpeza de bocas de lobo, que contou com o apoio do caminhão hidrojato. O veículo permite mais agilidade da limpeza, já que por meio de água sob pressão faz a remoção dos resíduos acumulados e que impedem o fluxo das águas pluviais.

As equipes das oito regionais da SAR realizam constantemente os serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.