Prefeitura promove atividades educacionais do Meio Ambiente em maio

O Orquidário Municipal realiza nesta quarta-feira (7) mais uma edição da oficina SOS Orquídeas. O encontro faz parte da agenda ambiental de maio e começa às 9h com entrada gratuita.

Os participantes vão aprender a cultivar essa espécie de planta, que produz flores que encantam a todos, quais os tipos de solo mais adequados, o local apropriado para colocá-las, como combater doenças e pragas e também a maneira correta de produzir mudas.

Quem quiser pode levar sua própria planta. O Orquidário Municipal fica na avenida Papa João XXIII, s/nº, Parque Renato Maia.

Agenda

A agenda de maio da Secretaria de Meio Ambiente inclui diversas atividades com participação livre e gratuita.

Encontro sobre abelhas nativas

Dia 10 – sábado – 9h

Local: CEA Virgínia Ranali

Em uma reunião informal, você vai aprender a importância da preservação das abelhas nativas sem ferrão, conhecer a meliponicultura e colaborar com pesquisadores na conservação do meio ambiente por meio da observação dessas espécies.

Trilha das Práticas Sustentáveis

Dia 15 – quinta-feira – 9h

Local: CEA Virgínia Ranali

Descubra, caminhando pelas trilhas do Bosque Maia, como pequenas mudanças de hábitos do nosso dia a dia podem contribuir para a preservação do meio ambiente e reduzir os impactos das ações humanas que causam alterações na biodiversidade.

Trilha noturna no Bosque Maia

Dia 16 – sexta-feira – 19h

Local: CEA Virgínia Ranali

Conheça o maior parque urbano de Guarulhos de uma maneira diferente e veja em primeira mão a fauna com hábitos noturnos que o local abriga.

SOS Orquídeas

Dia 20 – terça-feira – 9h

Local: Orquidário Municipal

Aprenda como cultivar essa espécie de planta que encanta a todos, quais os tipos de solo mais adequados, o local apropriado para ela, como combater doenças e pragas e a maneira correta de propagação das espécies.

Oficina de plantio

Dia 22 – quinta-feira – 9h

Local: CEA Virgínia Ranali

Saiba mais sobre as espécies de árvores ideais para cada tipo de local, desenvolva habilidades práticas, aprenda sobre o ciclo de vida das plantas, a importância da biodiversidade e da sustentabilidade para a saúde do planeta.

Curso de trilhas

Dias 23 e 30 – sextas-feiras – 9h

Local: CEA Virgínia Ranali

Aprenda como planejar e implantar trilhas em parques de forma sustentável, considerando a preservação do meio ambiente e a segurança dos visitantes. O curso é composto por dois módulos, o primeiro teórico e o segundo prático.

Palestra sobre arborização

Dia 27 – terça-feira – 9h

Local: CEA Virgínia Ranali

Conheça os inúmeros benefícios que as árvores trazem às cidades, ao meio ambiente de um modo geral, à saúde e ao bem-estar das pessoas. Descubra a importância da arborização para a melhoria da qualidade do ar, a redução da poluição sonora, a regulação da temperatura, a prevenção de enchentes e a valorização de imóveis.

Serviço

Orquidário Municipal – avenida Papa João XXIII, s/nº – Parque Renato Maia

CEA Virgínia Ranali – avenida Papa João XXIII, 219 – Parque Renato Maia (antiga Cetesb)

Inscrições e informações pelo email [email protected] ou pelo telefone (11) 2475-9858.