Escola na Cidade Seródio recebe atividade para inclusão da pessoa com deficiência

O tema inclusão da pessoa com deficiência foi abordado nesta segunda-feira (5) para um público de 35 pessoas, entre pais e professores da EPG Tom Jobim, na Cidade Seródio. A ação da Prefeitura de Guarulhos, através da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, busca orientar e esclarecer as pessoas sobre o combate ao capacitismo, práticas inclusivas e o combate ao bullying.

O evento propôs uma atividade aos participantes em vivenciar situações cotidianas de pessoas com deficiência, a ExperienciAÇÂO. A turma também jogou jogos adaptados como o dominó para cegos.

“Falar sobre inclusão com pais e professores é essencial para transformar o ambiente escolar em um espaço mais empático, acessível e respeitoso,” destacou a subsecretária Mayara Maia.

A subsecretaria, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, disponibiliza diversos serviços para a pessoa com deficiência como a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e a carteira Fácil Acessível, projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis) para deficientes visuais, Central de Libras (para surdos), interação social, empregabilidade, entre outros. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2414-3685 ou 2422-7376.