Orquidário de Guarulhos recebe atividades da Virada Ambiental neste domingo

Localizado ao lado do Bosque Maia, o Orquidário Municipal realiza neste domingo, das 9h às 16h, o jogo de tabuleiro humano denominado “Jogo da Sustentabilidade” e microscópios para visualização de microrganismos presentes na água. Realizadas por equipes do programa Integra Tietê, as atividades têm participação gratuita.

No mesmo local, às 16h, acontece nova edição da oficina sobre cuidados com orquídeas. Os participantes aprendem a cultivar essa espécie de planta que encanta a todos, quais os tipos de solos e locais adequados, como combater doenças e pragas e a maneira correta de propagação das espécies. A participação também é gratuita.

Ambas as atividades são parte de agenda da Virada Ambiental, que acontece realizada pela Prefeitura de Guarulhos em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho.

Agenda completa

Sábado – dia 07/06

9h – Abertura oficial – Auditório do Centro de Educação Ambiental (CEA) Virgínia Ranali – Bosque Maia (avenida Paulo Faccini, s/nº) às 9h. Construção de um jardim polinizador – Jardim do CEA Virgínia Ranali

Integrantes do grupo dos Conservadores de Abelhas Nativas Guarulhos montarão um jardim especial para atrair polinizadores, como abelhas e borboletas.

8h às 12h – Viveiro Educador do Bosque Maia

Oficinas formativas de brinquedos de chão e tintas naturais abordando o brincar heurístico.

9h às 16h – Orquidário Municipal (avenida Papa João XXIII, 219 – Parque Renato Maia)

O grupo Integra Tietê promove a brincadeira de tabuleiro humano denominada Jogo da Sustentabilidade, com microscópios para a visualização de microrganismos presentes na água.

9h às 15h – Tenda verde do Bosque Maia

A equipe do Centro de Controle de Zoonoses estará presente com orientações sobre prevenção de acidentes com animais peçonhentos com a peça teatral “Belinha”, que tem foco na conscientização sobre a dengue. Haverá ainda atividades lúdicas e interativas para crianças, explorando temas relacionados às zoonoses.

9h às 12 – Viveiro Educador do Bosque Maia

O grupo Gepem montará uma mesa de chás medicinais para explicar seus benefícios à saúde relacionando-os com as abelhas, além de uma degustação de meles.

9h às 15h – Zoológico e GCM Ambiental (CEA Virgínia Ranali)

Será montado um estande com animais taxidermizados e materiais biológicos para exposição.

9h às 14h – Mobilização social (CEA Virgínia Ranali)

Exposição e oficina sobre gestão de resíduos sólidos.

9h às 18h – Exposição “O Mundo Gira, a Vida Passa e a Gente Recicla” – (CEA Virgínia Ranali)

12h – Lago principal do Bosque Maia – Instalação de banco-modelo de madeira feito com árvores de poda da cidade

Apresentações de dança – Espaço Gilmar Lopes – Bosque Maia:

14h – Apresentação de ballet

14h30 – Aulão de ritmos

15h30 – Aula de passinhos retrô

14h – Bomba de sementes – Viveiro Educador do Bosque Maia – Técnica ancestral e sustentável que facilita o plantio em locais de difícil acesso ou para dar vida a áreas desérticas.

14h – Plantando Ar (auditório do CEA Virgínia Ranali) – Saiba mais sobre as espécies de árvores ideais para cada tipo de local, desenvolva habilidades práticas, aprenda sobre o ciclo de vida das plantas e ainda sobre a importância da biodiversidade e da sustentabilidade para a saúde do planeta.

16h – Espiral de Ervas – Viveiro Educador do Bosque Maia

Prática bastante simples, com estética inspirada na natureza (padrão em espiral) que permite ensinar/exemplificar diversos princípios da permacultura.

16h – Trilha das Práticas Sustentáveis (início no CEA Virgínia Ranali)

Descubra, caminhando pelas trilhas do Bosque Maia, como pequenas mudanças de hábitos do nosso dia a dia podem contribuir para a preservação do meio ambiente e reduzir os impactos das ações humanas que causam alterações na biodiversidade.

16h – Oficina sobre cuidados com orquídeas – Orquidário Municipal

Aprenda como cultivar essa espécie de planta que encanta a todos, quais os tipos de solo mais adequados, os locais apropriados, como combater doenças e pragas e a maneira correta de propagação das espécies.

19h – Trilha Noturna (início no CEA Virgínia Ranali)

Passeie pelo maior parque urbano de Guarulhos de uma maneira diferente e conheça a fauna com hábitos noturnos que o local abriga. Inscrições até dia 6, por email [email protected] ou pelo telefone (11) 2475-9858.

Domingo – dia 08/06

9h às 16h – Orquidário Municipal

O grupo Integra Tietê realize o jogo de tabuleiro humano denominado “Jogo da Sustentabilidade” e oferece de microscópios para visualização de microrganismos presentes na água.

9h às 12h – Tenda verde do Bosque Maia Evento de adoção de cães e gatos

10h30 – Palestra Educapet (Auditório CEA Virgínia Ranali) “Saiba os direitos, bem-estar, proteção e comportamento animal, além da responsabilidade com os animais”.

9h às 14h – Mobilização Social (CEA Virgínia Ranali) Exposição e oficina sobre gestão de resíduos sólidos.

9h às 18h – Exposição: O mundo gira, a vida passa e a gente recicla – (CEA Virgínia Ranali)

11h – Trilha das abelhas (início no auditório do CEA Virginia Ranali)

Conheça mais sobre as abelhas nativas do bosque em uma caminhada para vê-las em seu ambiente natural.

16h – Orquidário Municipal -Oficina sobre cuidados com orquídeas

Aprenda como cultivar essa espécie de planta que encanta a todos, quais os tipos de solo mais adequados, local apropriado, como combater doenças e pragas e a maneira correta de propagação das espécies.

14h – Plantando Ar (Auditório CEA) – Saiba mais sobre as espécies de árvores ideais para cada tipo de local, desenvolva habilidades práticas, aprenda sobre o ciclo de vida das plantas e ainda sobre a importância da biodiversidade e da sustentabilidade para a saúde do planeta.

16h – Trilha das Práticas Sustentáveis (início no CEA Virgínia Ranali)

Descubra, caminhando pelas trilhas do Bosque Maia, como pequenas mudanças de hábitos do nosso dia a dia podem contribuir para a preservação do meio ambiente e reduzir os impactos das ações humanas que causam alterações na biodiversidade. Haverá plantios de árvores pelo parque durante as atividades.

Importante! As inscrições para as palestras e trilhas, com exceção da trilha noturna, estarão disponíveis no local 15 minutos antes de sua realização.

Atividades pela cidade

Sábado, dia 7, das 14h às 16h

CEMEA Parque Chico Mendes (Av. José Miguel Ackel, 1.100 – Vila Izabel)

Palestra, caminhada, observação de aves e plantio de mudas.

Sábado, dia 7, das 14h às 16h

Horto Florestal de Guarulhos – Reserva Biológica “Burle Marx” (Estrada do Morro Grande, s/n° – Água Azul)

Visita monitorada.

Domingo, dia 8, das 9h às 15h

Zoológico Municipal (rua Dona Glória Pagnonceli, 344 – Jardim Rosa de Franca)

Exposição: “Interação humano-fauna e o importante papel do zoológico”

Domingo, dia 8, das 9h às 15h.