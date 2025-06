UNG disponibiliza 380 vagas para tratamento odontológico gratuito

As 380 vagas para tratamento odontológico periodontal disponibilizadas pela Universidade Guarulhos (UNG) são voltadas para pessoas com problemas na gengiva ou ao redor de implantes dentários. O atendimento é realizado durante a participação em estudos científicos do Programa de Pós-Graduação em Odontologia e inclui o acompanhamento de um ano após o tratamento.

São oferecidos serviços como raspagem, limpeza com produtos específicos e restauração com resina. Quando necessário, os pacientes são encaminhados para procedimentos complementares, como prótese, odontopediatria, implante, tratamento de canal, biópsia e exames radiográficos.

Segundo Luciene Figueiredo, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UNG, os altos custos do tratamento periodontal em clínicas particulares dificultam o acesso. No entanto, ele é fundamental, já que doenças periodontais e peri-implantares podem causar a perda de dentes e aumentar o risco de outras complicações. “Essas condições aumentam o risco de doenças cardíacas e partos prematuros. Também estão associadas a uma grande carga de bactérias agressivas, podendo atingir a corrente sanguínea e causar infecções em outras partes do corpo”, esclarece a especialista.

O estudante de doutorado em Odontologia com área de concentração em Periodontia, Lucas da Silva, explica a importância de manter a saúde bucal em dia. “Não existe uma pessoa saudável com infecções na boca, já que alguns problemas podem comprometer a saúde sistêmica. Então, é de extrema importância realizar as consultas ao dentista”.