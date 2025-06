Prefeitura entrega 375 novos pontos de iluminação na Cidade Satélite

A Prefeitura de Guarulhos entregou na noite de quarta-feira (4) 375 novos pontos de iluminação pública na Cidade Satélite de Cumbica, com a presença do prefeito Lucas Saches. A iniciativa integra o projeto Cidade Iluminada e leva moderna iluminação de LED, bem mais econômicas, para as ruas e avenidas das regiões que não contam com essa tecnologia. A instalação está sob a responsabilidade do Departamento de Iluminação Pública (DIP) da Secretaria de Administrações Regionais (SAR).

Nessa intervenção foram beneficiadas 75 ruas, o que equivale a nove quilômetros de extensão de vias que saíram do escuro. A nova iluminação é uma antiga reivindicação de empresas, trabalhadores e moradores da Cidade Satélite.

“A região estava completamente insegura, escura e com relatos de furtos. Com a implantação dos novos pontos de iluminação, por meio do programa Cidade Iluminada, estamos levando mais segurança e vamos replicar este importante benefício para outros bairros”, disse o prefeito Lucas Sanches que fez o acionamento do ponto de iluminação 375.

O secretário Giovanni Calderon, que estava presente à entrega dos novos pontos, ressaltou o trabalho das equipes do Departamento de Iluminação Pública. “Todos os dias nossas equipes estão pelas ruas da cidade instalando ou realizando a manutenção de iluminação. Por meio dessa força de trabalho que estamos implementando aquilo que o prefeito Lucas Sanches nos pediu, que é levar mais segurança para à população”, explicou.

O programa Cidade Iluminada conta com um Centro de Controle Operacional (CCO) instalado da sede da SAR, na Vila Progresso. No local é realizado o monitoramento de todo o parque de iluminação pública, que permite saber de forma imediata se uma lâmpada precisa de manutenção.

Serviço

Os munícipes que desejam solicitar reparos na iluminação pública de Guarulhos contam com uma central de atendimento que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Os pedidos devem ser feitos pelo telefone 0800-580-2697.