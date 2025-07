Biblioteca no Jardim Bom Clima recebe Oficina de Quilling no feriado

Durante o período de férias do mês de julho, a Biblioteca Gracinda dos Anjos de Sá Domingues, no Jardim Bom Clima, oferecerá uma extensa programação de atividades para pessoas de todas as idades e totalmente gratuitas. A primeira atividade acontece já nesta quarta-feira (9), feriado estadual, quando será realizado na unidade uma Oficina de Quilling, a arte de criar figuras com tirinhas de papel.

A unidade está localizada na rua Luís Silvestri e funciona de terça a sábado, das 8h às 17h.



A iniciativa trabalha para trazer a população para perto dos equipamentos públicos, que estão frequentemente repletos de atividades culturais e educacionais, sempre abertas ao público.



Confira a programação:



9 de julho (quarta-feira)

Oficina de Quilling | Às 10h

Aprenda a arte de criar figuras com tiras de papel enroladas.

Faixa etária: A partir de 8 anos

10 de julho (quinta-feira)

Oficina de Origami | Às 14h

Com Márcio Grou. Criação de origamis inspirados em poemas do livro Poemas e Outros Bichos, unindo arte, cultura e memória.

Faixa etária: Livre



16 de julho (quarta-feira)

Oficina Infantil de Bijuterias | Às 14h

Confecção de pulseiras com miçangas. Materiais fornecidos pela biblioteca.

Faixa etária: A partir de 8 anos



19 de julho (sábado)

Palestra: Primeiro Emprego e Recolocação Profissional | Às 14h

Com Fernando Rodrigues, especialista em Gestão de Pessoas. Dicas e orientações para jovens e adultos.

Faixa etária: Jovens e adultos



22 de julho (terça-feira)

Brincadeiras Antigas: Força e Jogo da Velha | Das 9h às 16h

Atividades que estimulam a memória, a escrita e o raciocínio lógico.

Faixa etária: Livre



23 de julho (quarta-feira)

Oficina de Painéis com Elementos da Natureza | Às 14h

Criação de painéis com folhas, flores e galhos, estimulando a criatividade e o respeito à natureza.

Faixa etária: Livre



26 de julho (sábado)

Oficina de Macramê Hippie | Às 14h

Aprenda os pontos básicos dessa técnica manual para confecção de pulseiras.

Faixa etária: A partir de 12 anos



30 de julho (quarta-feira)

Oficina Infantil de Confecção de Livros | Às 14h

Criação de livros infantis com desenhos ou histórias escritas pelas próprias crianças.

Faixa etária: A partir de 10 anos



31 de julho (quinta-feira)

Oficina de Reciclagem – Brinquedo Vaivém | Às 10h

Confecção de brinquedos com garrafas PET. Traga sua garrafa!

Faixa etária: A partir de 8 anos