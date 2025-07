Prefeitura promove serviços de zeladoria na estrada Albino Martello

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta terça-feira (8) serviços de varrição e pintura de guias e canaletas em um trecho da estrada Albino Martello. A via, que é um dos principais acessos para o Bonsucesso e a região do Jardim São João, vem recebendo ações de zeladoria há 20 dias.

O trecho do Rodoanel Norte que passa sobre a estrada Albino Martello delimita as responsabilidades pela execução dos serviços entre as regionais São João e Bonsucesso.

Até o momento, foram realizados em um trecho de três quilômetros os seguintes serviços: limpeza de canaletas, varrição, roçagem de mato alto, remoção de resíduos, pintura de guias e limpeza e desobstrução de bocas de lobo.

A SAR tem promovido semanalmente mutirões de zeladoria em diversas regiões da cidade, com o apoio de equipes terceirizadas e servidores das oito regionais. As ações incluem serviços como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos e desobstrução de bocas de lobo, entre outros.