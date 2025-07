GCM prende homem por ameaça e violência doméstica no bairro Anita Garibaldi

Agentes da Inspetoria Norte da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam na noite de segunda-feira (7) um homem acusado de violência doméstica no bairro Anita Garibaldi.

A vítima compareceu ao 7º Distrito Policial, localizado na Estrada Nazaré-Guarulhos, 2447 – Jardim São João, onde denunciou o companheiro por ameaças, violência sexual, agressões físicas e cárcere privado. Diante da gravidade dos relatos, o delegado de plantão solicitou o apoio da GCM para acompanhar a vítima até a residência, onde estavam seus pertences pessoais e remédios de uso contínuo, e onde o autor poderia ser localizado.

No local, os agentes conseguiram prender o agressor e retirar os objetos da vítima com segurança. A ocorrência foi registrada no 7º DP, com o delegado formalizando a prisão em flagrante por ameaça e violência doméstica e instaurando inquérito para apuração dos fatos.