GCM apreende adolescente com 600 porções de drogas no Jardim Toscana

Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam um adolescente de 17 anos com 433 porções de cocaína e 167 de maconha no domingo (6), durante policiamento preventivo municipal no Jardim Toscana.

A equipe patrulhava a rua Rafael Fantazini quando se deparou com o infrator, que carregava uma sacola preta contendo as substâncias ilícitas já embaladas para comercialização. Ao avistar a viatura, ele tentou fugir, mas foi alcançado e detido pelos agentes.

Os responsáveis legais do adolescente foram comunicados, e todas as partes foram conduzidas ao 1º Distrito Policial, localizado na avenida Monteiro Lobato, 244 – Centro, onde foi registrado boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes.

O menor permaneceu à disposição da Justiça e o caso foi encaminhado à Vara da Infância e da Juventude, responsável por julgar infrações cometidas por adolescentes.