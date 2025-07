Prefeitura de Guarulhos anuncia dois novos Hospitais Veterinários com atendimento 24 horas

Guarulhos terá dois novos Hospitais Veterinários com atendimento gratuito 24 horas. A Prefeitura anunciou nesta terça-feira (8) o projeto inédito que irá ampliar e melhorar o atendimento aos animais de estimação da cidade.

Os dois novos hospitais oferecerão aos tutores o melhor tratamento para seus cães e felinos, com atendimento de emergência durante 24 horas e também aos finais de semana, além de maior infraestrutura, alta tecnologia e equipe técnica capacitada.

Os novos equipamentos públicos de saúde animal deverão solucionar uma deficiência crônica no tratamento dos pets em Guarulhos. O Ministério Público investiga possíveis irregularidades da gestão anterior nos atuais dois centros veterinários.

Desde o início da atual gestão, a Prefeitura tem se mobilizado para discutir e planejar ações de melhorias no cuidado com os animais de estimação de seus munícipes. Para dar sequência à maior reformulação no cuidado pet da história de Guarulhos, em breve, a Prefeitura irá divulgar os endereços dos dois Hospitais Veterinários 24 Horas.