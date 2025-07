Atletismo de Guarulhos conquista 12 medalhas nos Jogos Regionais

A equipe de atletismo de Guarulhos teve um grande desempenho nesta segunda-feira (7), em São José dos Campos, na disputa dos Jogos Regionais, com a conquista de um total de 12 medalhas.

O grande destaque ficou para Letícia Rodrigues, que foi campeã no salto com vara e no salto em altura. Já Melissa Lobo garantiu prata no salto em distância, a mesma medalha obtida por Lucas Carneiro no salto com vara e Cleiton Sabino no salto em distância.

Nos 5 mil metros rasos, Frederico Santos garantiu medalha de prata, enquanto Afonso Oliveira ainda garantiu bronze nos 800 metros rasos e Beatriz da Cruz ficou com a prata nos 3 mil metros marcha.

Por sua vez, Cristiane Oliveira foi bronze no lançamento de disco e no lançamento de martelo e Diego Cardena foi prata no lançamento de martelo e bronze no lançamento de disco.

A equipe ainda defenderá a cidade nesta terça-feira, em provas realizadas no Centro Esportivo João do Pulo. As entidades Asufam e Luasa representam a cidade na competição.

Outras modalidades

Além dessas conquistas, o dia contou com mais medalha para Guarulhos em São José dos Campos: o tênis de mesa, representado pelo Dunamis/Guarulhos conquistou prata no torneio se duplas com Felipe/Enzo.

O vôlei feminino venceu mais uma e garantiu vaga na semifinal da competição ao passar por São Sebastião com placar de 2 a 1.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcos Lisboa, comemorou a atuação das equipes na competição. “Hoje temos que festejar. Pelos atletas e comissão que tanto se dedicam para levar o nome da cidade e a força do atletismo guarulhense”.